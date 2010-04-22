أكثر من 25 مليون وثيقة بلدية إلى الأرشفة بأمانة مكة

لتقليل التعاملات الورقية والاعتماد على الوثائق الرقمية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الدعم والمساندة عن أرشفة أكثر من 25 مليون وثيقة تتعلق بالملفات والوثائق البلدية تزامنًا مع مشروع التحول الرقمي بالأمانة والذي يهدف إلى تقليل التعاملات الورقية، والاعتماد على الوثائق الرقمية وتبني أحدث الحلول والخدمات التقنية لتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية.

وفي التفاصيل صرّح وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة إبراهيم بن أحمد الغامدي قيامَ مركز الوثائق والمحفوظات بالأمانة بأرشفة وثائق ومستندات الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، والإدارة العامة للأراضي والممتلكات، والإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والبلديات الفرعية، وإدارة التجهيز، ومركز الاتصالات الإدارية، ووكالة التشييد والصيانة، ومكتب الأمين.

وأوضح "الغامدي" أن عملية الأرشفة تهدف إلى تنظيم وتسهيل وحفظ هذا الكم الهائل من المعلومات من خلال حلول متقدمة تساعد على السيطرة على تدفق وثائق ومستندات القطاع البلدي، ومتابعة سيرها وأرشفتها واسترجاعها وتأمين نسخة احتياطية من الوثائق في حال تعرض الأصول لأي ضرر أو فقدان، وسرعة وسهولة استرجاع البيانات والوثائق المطلوبة، والحفاظ على السرية والأمان للوثائق ومحتوياتها.

وأشار إلى إنشاء مستودع رقمي متكامل لحفظ الوثائق والمعلومات والاستفادة من المخزون المعرفي لدى الأمانة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في حفظ وتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات، وتطوير وحدات التخزين السحابية، والحفاظ على الوثائق الحكومية وفق منظومة رقمية مستدامة.