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"لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا

تنطلق من الثالث حتى التاسع من مارس الجاري

أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "ساعات التسوق الآمن" للانضمام إلى الكفاح المستمر ضد الحالات الإيجابية المتزايدة لكورونا في السعودية، التي تعطي الأولوية لسلامة العملاء قبل كل شيء.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي طال انتظارها من 3 مارس 2021، وتنتهي في 9 مارس 2021. وستبدأ بروتوكولات "ساعات التسوق الآمن" على مدار هذا الأسبوع يوميًّا من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الساعة الـ6:00 مساء.

وتركز الحملة على تجربة تسوق آمنة للعملاء أثناء جائحة كورونا؛ إذ ستكون هناك بعض العروض الحصرية، معظمها على المستلزمات المنزلية والبقالة خلال هذه الساعات للتقليل من الازدحام خلال المساء.

ولطالما تُقدِّم "لولو" تجربة عملاء محسَّنة؛ إذ تُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من قيمة علامتهم التجارية.

وطلبت إدارة "لولو" من جميع عملائها تنزيل تطبيق "توكلنا" من أجل ضمان سلامة زوارها، فيما أكدت الإدارة أنه يتم اتخاذ بروتوكولات احترازية ضد كورونا صارمة أثناء ترويج العروض من خلال اعتماد برامج تعقيم محسَّنة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا
سبق

أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "ساعات التسوق الآمن" للانضمام إلى الكفاح المستمر ضد الحالات الإيجابية المتزايدة لكورونا في السعودية، التي تعطي الأولوية لسلامة العملاء قبل كل شيء.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي طال انتظارها من 3 مارس 2021، وتنتهي في 9 مارس 2021. وستبدأ بروتوكولات "ساعات التسوق الآمن" على مدار هذا الأسبوع يوميًّا من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الساعة الـ6:00 مساء.

وتركز الحملة على تجربة تسوق آمنة للعملاء أثناء جائحة كورونا؛ إذ ستكون هناك بعض العروض الحصرية، معظمها على المستلزمات المنزلية والبقالة خلال هذه الساعات للتقليل من الازدحام خلال المساء.

ولطالما تُقدِّم "لولو" تجربة عملاء محسَّنة؛ إذ تُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من قيمة علامتهم التجارية.

وطلبت إدارة "لولو" من جميع عملائها تنزيل تطبيق "توكلنا" من أجل ضمان سلامة زوارها، فيما أكدت الإدارة أنه يتم اتخاذ بروتوكولات احترازية ضد كورونا صارمة أثناء ترويج العروض من خلال اعتماد برامج تعقيم محسَّنة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:14 PM

"لولو" تُطلق حملة "ساعات التسوُّق الآمن" لمكافحة كورونا

تنطلق من الثالث حتى التاسع من مارس الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة التجزئة الرائدة "لولو" حملة "ساعات التسوق الآمن" للانضمام إلى الكفاح المستمر ضد الحالات الإيجابية المتزايدة لكورونا في السعودية، التي تعطي الأولوية لسلامة العملاء قبل كل شيء.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي طال انتظارها من 3 مارس 2021، وتنتهي في 9 مارس 2021. وستبدأ بروتوكولات "ساعات التسوق الآمن" على مدار هذا الأسبوع يوميًّا من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الساعة الـ6:00 مساء.

وتركز الحملة على تجربة تسوق آمنة للعملاء أثناء جائحة كورونا؛ إذ ستكون هناك بعض العروض الحصرية، معظمها على المستلزمات المنزلية والبقالة خلال هذه الساعات للتقليل من الازدحام خلال المساء.

ولطالما تُقدِّم "لولو" تجربة عملاء محسَّنة؛ إذ تُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من قيمة علامتهم التجارية.

وطلبت إدارة "لولو" من جميع عملائها تنزيل تطبيق "توكلنا" من أجل ضمان سلامة زوارها، فيما أكدت الإدارة أنه يتم اتخاذ بروتوكولات احترازية ضد كورونا صارمة أثناء ترويج العروض من خلال اعتماد برامج تعقيم محسَّنة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

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