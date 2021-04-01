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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020

ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النشرة الربعية للأمن السيبراني، للربع الرابع من العام 2020، ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية؛ التي تهتم بتحليل أبرز الأحداث المتعلقة بمجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي.
وسلّطت النشرة الربعية للأمن السيبراني الضوء على أبرز جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الصمود السيبراني خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأبرز التحديات في إدارة المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأطراف الخارجية، كما قدمت النشرة لمحة عن أبرز الإحصاءات والتوقعات حول صناعة الأمن السيبراني على المدى المتوسط، بالإضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية التي واجهتها المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

واستعرضت النشرة أبرز العناوين الرئيسة المتعلقة بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وأهم الأحداث السيبرانية للهجمات السيبرانية على شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
وركزت النشرة على دراسة جديدة حول الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على مستوى الأمن السيبراني، كما سلطت النشرة الضوء على الابتكارات السيبرانية، وأبرز الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني المستفيدة من برامج مسرّعات الأعمال.
وللاطلاع على النشرة الربعية للأمن السيبراني يمكن زيارة الرابط التالي: https://nca.gov.sa/files/qb2020q4_ar.pdf

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الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020
سبق

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النشرة الربعية للأمن السيبراني، للربع الرابع من العام 2020، ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية؛ التي تهتم بتحليل أبرز الأحداث المتعلقة بمجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي.
وسلّطت النشرة الربعية للأمن السيبراني الضوء على أبرز جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الصمود السيبراني خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأبرز التحديات في إدارة المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأطراف الخارجية، كما قدمت النشرة لمحة عن أبرز الإحصاءات والتوقعات حول صناعة الأمن السيبراني على المدى المتوسط، بالإضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية التي واجهتها المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

واستعرضت النشرة أبرز العناوين الرئيسة المتعلقة بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وأهم الأحداث السيبرانية للهجمات السيبرانية على شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
وركزت النشرة على دراسة جديدة حول الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على مستوى الأمن السيبراني، كما سلطت النشرة الضوء على الابتكارات السيبرانية، وأبرز الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني المستفيدة من برامج مسرّعات الأعمال.
وللاطلاع على النشرة الربعية للأمن السيبراني يمكن زيارة الرابط التالي: https://nca.gov.sa/files/qb2020q4_ar.pdf

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
11:15 AM

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر نشرتها للربع الرابع من 2020

ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النشرة الربعية للأمن السيبراني، للربع الرابع من العام 2020، ضمن جهودها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية؛ التي تهتم بتحليل أبرز الأحداث المتعلقة بمجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي.
وسلّطت النشرة الربعية للأمن السيبراني الضوء على أبرز جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز الصمود السيبراني خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأبرز التحديات في إدارة المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأطراف الخارجية، كما قدمت النشرة لمحة عن أبرز الإحصاءات والتوقعات حول صناعة الأمن السيبراني على المدى المتوسط، بالإضافة إلى أبرز التهديدات السيبرانية التي واجهتها المملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

واستعرضت النشرة أبرز العناوين الرئيسة المتعلقة بالأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وأهم الأحداث السيبرانية للهجمات السيبرانية على شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
وركزت النشرة على دراسة جديدة حول الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 على مستوى الأمن السيبراني، كما سلطت النشرة الضوء على الابتكارات السيبرانية، وأبرز الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني المستفيدة من برامج مسرّعات الأعمال.
وللاطلاع على النشرة الربعية للأمن السيبراني يمكن زيارة الرابط التالي: https://nca.gov.sa/files/qb2020q4_ar.pdf

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