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شاهد.. "العنقري" يدشن مهرجان "ترفيه إسكان الحرس الوطني2" بالرياض

نوه لدعم الأمير عبدالله بن بندر الكبير وتجول في المرافق وشاهد تجربة المذيع

نوه وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وأسرهم، وموافقته الكريمة في دعم كافة المبادرات التي كان منها إقامة فعاليات المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان الحرس الوطني بمدينة الملك سعود السكنية بديراب بالرياض؛ تحقيقاً لسبل الراحة وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة.

جاء ذلك عقب افتتاح "العنقري" للنسخة الثانية من المهرجان، والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني؛ حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

وتجول "العنقري" في مرافق المهرجان التي تشمل ملعب كرة القدم، وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، ويهدف إلى تعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية.

وشاهد مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعربة المكتبة المتنقلة، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الزوار، كما اطلع على تجربة المذيع التي تعتبر ضمن مبادرات فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني وتهدف لاكتشاف الموهبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعربة متنقلة للكشف عن الأسنان للأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "العنقري" يدشن مهرجان "ترفيه إسكان الحرس الوطني2" بالرياض
سبق

نوه وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وأسرهم، وموافقته الكريمة في دعم كافة المبادرات التي كان منها إقامة فعاليات المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان الحرس الوطني بمدينة الملك سعود السكنية بديراب بالرياض؛ تحقيقاً لسبل الراحة وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة.

جاء ذلك عقب افتتاح "العنقري" للنسخة الثانية من المهرجان، والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني؛ حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

وتجول "العنقري" في مرافق المهرجان التي تشمل ملعب كرة القدم، وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، ويهدف إلى تعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية.

وشاهد مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعربة المكتبة المتنقلة، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الزوار، كما اطلع على تجربة المذيع التي تعتبر ضمن مبادرات فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني وتهدف لاكتشاف الموهبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعربة متنقلة للكشف عن الأسنان للأطفال.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
01:43 PM

شاهد.. "العنقري" يدشن مهرجان "ترفيه إسكان الحرس الوطني2" بالرياض

نوه لدعم الأمير عبدالله بن بندر الكبير وتجول في المرافق وشاهد تجربة المذيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني لمنسوبي الوزارة وأسرهم، وموافقته الكريمة في دعم كافة المبادرات التي كان منها إقامة فعاليات المهرجان الترفيهي الثاني لإسكان الحرس الوطني بمدينة الملك سعود السكنية بديراب بالرياض؛ تحقيقاً لسبل الراحة وجودة الحياة داخل المدن السكنية لمنسوبي الوزارة.

جاء ذلك عقب افتتاح "العنقري" للنسخة الثانية من المهرجان، والذي تنظمه الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني؛ حيث كان في استقباله المشرف على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الميموني.

وتجول "العنقري" في مرافق المهرجان التي تشمل ملعب كرة القدم، وهو ضمن مبادرات المراكز الترفيهية بالشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، ويهدف إلى تعليم أساسيات كرة القدم لفئة الشباب، بالإضافة لشارع الفنون الذي يحتوي على مجموعة من المبدعين من الشباب والشابات السعوديين في عدة مجالات فنية وحرفية.

وشاهد مشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعربة المكتبة المتنقلة، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الزوار، كما اطلع على تجربة المذيع التي تعتبر ضمن مبادرات فريق التواصل الداخلي بوزارة الحرس الوطني وتهدف لاكتشاف الموهبين في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى مشاركة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعربة متنقلة للكشف عن الأسنان للأطفال.

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