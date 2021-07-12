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أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة

كأول منطقة تنفذها على مستوى المملكة

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان، حملة "نجتمع بامتثال" كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، وذلك بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق الحملة بالمنطقة بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة من أبناء المنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وتحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

وذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ١٤٤٢هـ، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية بأهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار بأن المبادرة تضمنت الكثير من المستهدفات والرسائل التوعوية، لافتاً بأنها تستمر لمدة سبعة أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان، وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة
سبق

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان، حملة "نجتمع بامتثال" كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، وذلك بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق الحملة بالمنطقة بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة من أبناء المنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وتحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

وذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ١٤٤٢هـ، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية بأهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار بأن المبادرة تضمنت الكثير من المستهدفات والرسائل التوعوية، لافتاً بأنها تستمر لمدة سبعة أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان، وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
08:57 PM

أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة

كأول منطقة تنفذها على مستوى المملكة

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فهد كاملي - جازان
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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان، حملة "نجتمع بامتثال" كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، وذلك بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق الحملة بالمنطقة بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة من أبناء المنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وتحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

وذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ١٤٤٢هـ، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية بأهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار بأن المبادرة تضمنت الكثير من المستهدفات والرسائل التوعوية، لافتاً بأنها تستمر لمدة سبعة أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان، وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

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