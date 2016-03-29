"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 41 "أبريل"

إتاحة الدخول على البوابة الإلكترونية للتحقق من الأهلية

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة 41 "شهر أبريل 2021".

وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية؛ يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:http://ecs.page.link/NKWGY

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في ١٠ مارس الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.