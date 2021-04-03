النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدأ بـ 300 شتلة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة

أكد على أهمية المساهمة في برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلقه ولي العهد

تصوير: محمد بخيت


نجح مزارع في تيماء من زراعة وإنتاج الفراولة المحلية، متطلعاً لمواكبة رؤية سمو ولي العهد بالمساهمة في برنامج "صنع في السعودية" في الصناعات التحويلية.

وقال المواطن مصنت سرور الشراري، أنه بدأ زراعة الفراولة منذ عامين وكانت بدايته بـ 300 شتلة، واستمر في خدمتها حتى وصلت إلى 10 آلاف شتلة.

وأوضح الشراري، الفرق بين الفراولة المحلية والمستوردة، مشيراً إلى أن الأخيرة يقطفها المزارعون قبل أن تنضج بسبب أنها سوف تنقل من دولة إلى دولة، فيتغير لون الفراولة للأحمر خلال التصدير لكن طعمها لا يكون ناضجاً بشكل كافٍ، أما الفراولة المحلية يتم قطفها بعد التأكد من نضوجها، وتمتاز باللون الرائع والحجم.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال زراعة الفراولة، أوضح الشراري أنها تتمثل في ظهور الحشائش بشكل كثيف، وتم تجاوزها باستخدام الملش الزراعي وإدارة البرامج التسميدية والوقائية للرش من الإصابات الفطرية والحشرية.

وأضاف الشراري، أن جميع المحاصيل الزراعية هي بحاجة إلى 16 عنصراً ما بين العناصر الكبرى والصغرى تعطى للنبات حسب مراحله العمرية بكميات معينة، مثل عالي الفسفور وعالي البوتاسيوم وعالي النيتروجين، بالإضافة إلى الكالسيوم، والفروالة تحتاج إلى الكالسيوم بشكل كبير.

وقال الشراري: "من تطلعات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، برنامج صنع في السعودية وهو برنامج لكل السعوديين لأهميته الكبيرة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة على اعتمادها على البترول، ونحن كمزارعين سنساهم في هذا البرنامج في الصناعات الغذائية التحويلية، مثل تحويل الفراولة إلى مربى."

وفي نهاية حديثه وجه الشراري رسالة إلى كل مواطن غيور على ثروات بلاده أن يعمل بنفسه في مزرعته ويبتعد عن التستر الزراعي، حفاظاً على هذه الثروات وصحة المستهلك.

وتعد الزراعة من أهم موارد تيماء منذ القدم وحتى العصر الحالي، وتميزت محافظة تيماء بأرضها الخصبة، ومياهها الجوفية العذبة ومناخها الملائم المعتدل نسبياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدأ بـ 300 شتلة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة
سبق

تصوير: محمد بخيت


نجح مزارع في تيماء من زراعة وإنتاج الفراولة المحلية، متطلعاً لمواكبة رؤية سمو ولي العهد بالمساهمة في برنامج "صنع في السعودية" في الصناعات التحويلية.

وقال المواطن مصنت سرور الشراري، أنه بدأ زراعة الفراولة منذ عامين وكانت بدايته بـ 300 شتلة، واستمر في خدمتها حتى وصلت إلى 10 آلاف شتلة.

وأوضح الشراري، الفرق بين الفراولة المحلية والمستوردة، مشيراً إلى أن الأخيرة يقطفها المزارعون قبل أن تنضج بسبب أنها سوف تنقل من دولة إلى دولة، فيتغير لون الفراولة للأحمر خلال التصدير لكن طعمها لا يكون ناضجاً بشكل كافٍ، أما الفراولة المحلية يتم قطفها بعد التأكد من نضوجها، وتمتاز باللون الرائع والحجم.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال زراعة الفراولة، أوضح الشراري أنها تتمثل في ظهور الحشائش بشكل كثيف، وتم تجاوزها باستخدام الملش الزراعي وإدارة البرامج التسميدية والوقائية للرش من الإصابات الفطرية والحشرية.

وأضاف الشراري، أن جميع المحاصيل الزراعية هي بحاجة إلى 16 عنصراً ما بين العناصر الكبرى والصغرى تعطى للنبات حسب مراحله العمرية بكميات معينة، مثل عالي الفسفور وعالي البوتاسيوم وعالي النيتروجين، بالإضافة إلى الكالسيوم، والفروالة تحتاج إلى الكالسيوم بشكل كبير.

وقال الشراري: "من تطلعات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، برنامج صنع في السعودية وهو برنامج لكل السعوديين لأهميته الكبيرة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة على اعتمادها على البترول، ونحن كمزارعين سنساهم في هذا البرنامج في الصناعات الغذائية التحويلية، مثل تحويل الفراولة إلى مربى."

وفي نهاية حديثه وجه الشراري رسالة إلى كل مواطن غيور على ثروات بلاده أن يعمل بنفسه في مزرعته ويبتعد عن التستر الزراعي، حفاظاً على هذه الثروات وصحة المستهلك.

وتعد الزراعة من أهم موارد تيماء منذ القدم وحتى العصر الحالي، وتميزت محافظة تيماء بأرضها الخصبة، ومياهها الجوفية العذبة ومناخها الملائم المعتدل نسبياً.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
05:57 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
06:52 PM

بدأ بـ 300 شتلة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة

أكد على أهمية المساهمة في برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلقه ولي العهد

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
1,404

تصوير: محمد بخيت


نجح مزارع في تيماء من زراعة وإنتاج الفراولة المحلية، متطلعاً لمواكبة رؤية سمو ولي العهد بالمساهمة في برنامج "صنع في السعودية" في الصناعات التحويلية.

وقال المواطن مصنت سرور الشراري، أنه بدأ زراعة الفراولة منذ عامين وكانت بدايته بـ 300 شتلة، واستمر في خدمتها حتى وصلت إلى 10 آلاف شتلة.

وأوضح الشراري، الفرق بين الفراولة المحلية والمستوردة، مشيراً إلى أن الأخيرة يقطفها المزارعون قبل أن تنضج بسبب أنها سوف تنقل من دولة إلى دولة، فيتغير لون الفراولة للأحمر خلال التصدير لكن طعمها لا يكون ناضجاً بشكل كافٍ، أما الفراولة المحلية يتم قطفها بعد التأكد من نضوجها، وتمتاز باللون الرائع والحجم.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال زراعة الفراولة، أوضح الشراري أنها تتمثل في ظهور الحشائش بشكل كثيف، وتم تجاوزها باستخدام الملش الزراعي وإدارة البرامج التسميدية والوقائية للرش من الإصابات الفطرية والحشرية.

وأضاف الشراري، أن جميع المحاصيل الزراعية هي بحاجة إلى 16 عنصراً ما بين العناصر الكبرى والصغرى تعطى للنبات حسب مراحله العمرية بكميات معينة، مثل عالي الفسفور وعالي البوتاسيوم وعالي النيتروجين، بالإضافة إلى الكالسيوم، والفروالة تحتاج إلى الكالسيوم بشكل كبير.

وقال الشراري: "من تطلعات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، برنامج صنع في السعودية وهو برنامج لكل السعوديين لأهميته الكبيرة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة على اعتمادها على البترول، ونحن كمزارعين سنساهم في هذا البرنامج في الصناعات الغذائية التحويلية، مثل تحويل الفراولة إلى مربى."

وفي نهاية حديثه وجه الشراري رسالة إلى كل مواطن غيور على ثروات بلاده أن يعمل بنفسه في مزرعته ويبتعد عن التستر الزراعي، حفاظاً على هذه الثروات وصحة المستهلك.

وتعد الزراعة من أهم موارد تيماء منذ القدم وحتى العصر الحالي، وتميزت محافظة تيماء بأرضها الخصبة، ومياهها الجوفية العذبة ومناخها الملائم المعتدل نسبياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,813
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,803
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة