النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم

مستبقًا تقرير فريق منظمة الصحة العالمية

استبق استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات تقرير فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان"، الذي يحقق في أصول كورونا، بالإشارة إلى أن الفيروس انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم.

وقال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات، في رده على تساؤل لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عن مسؤولية السفر في تفشي فيروس كورونا: "من ناحية تنقل الفيروسات فأنا لدي دراسات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأنه كيف -سبحان الله- أن الفيروس انتقل من امرأة واحدة في سوق (ووهان) الصينية، وأصاب أكثر من 100 مليون، وقتل أكثر من مليونَيْن!".

وأشار إلى أن هذا ما سيثبته فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا!

وأكد الاستشاري مكي أن تنقُّل الأشخاص بين المدن، وسفرهم بين الدول، السبب الرئيسي في هذا العصر لانتشار وتفشي الفيروسات، ومنها فيروس كورونا وطفرته الجديدة. داعيًا إلى التوقف عن السفر لمدة معينة، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال الاضطرار للسفر.

وأشار إلى أن كل مَن أصيب بالفيروس وشُفي منه، وكل من تلقى لقاح كورونا، يستطيع أن يسافر. متوقعًا أن يكون بمقدورنا السفر -إن شاء الله- في الصيف المقبل، وأن يعود فيروس كورونا بشكل موسمي كالإنفلونزا!

يُذكر أن فريقًا من الخبراء، تقوده منظمة الصحة العالمية، ويحقق في منشأ كوفيد-19، كان قد زار سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة. ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقًا ومستشفيات في مدينة ووهان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم
سبق

استبق استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات تقرير فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان"، الذي يحقق في أصول كورونا، بالإشارة إلى أن الفيروس انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم.

وقال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات، في رده على تساؤل لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عن مسؤولية السفر في تفشي فيروس كورونا: "من ناحية تنقل الفيروسات فأنا لدي دراسات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأنه كيف -سبحان الله- أن الفيروس انتقل من امرأة واحدة في سوق (ووهان) الصينية، وأصاب أكثر من 100 مليون، وقتل أكثر من مليونَيْن!".

وأشار إلى أن هذا ما سيثبته فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا!

وأكد الاستشاري مكي أن تنقُّل الأشخاص بين المدن، وسفرهم بين الدول، السبب الرئيسي في هذا العصر لانتشار وتفشي الفيروسات، ومنها فيروس كورونا وطفرته الجديدة. داعيًا إلى التوقف عن السفر لمدة معينة، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال الاضطرار للسفر.

وأشار إلى أن كل مَن أصيب بالفيروس وشُفي منه، وكل من تلقى لقاح كورونا، يستطيع أن يسافر. متوقعًا أن يكون بمقدورنا السفر -إن شاء الله- في الصيف المقبل، وأن يعود فيروس كورونا بشكل موسمي كالإنفلونزا!

يُذكر أن فريقًا من الخبراء، تقوده منظمة الصحة العالمية، ويحقق في منشأ كوفيد-19، كان قد زار سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة. ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقًا ومستشفيات في مدينة ووهان.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:22 PM

خبير في علم الفيروسات: "كورونا" انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم

مستبقًا تقرير فريق منظمة الصحة العالمية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
4,620

استبق استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات تقرير فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان"، الذي يحقق في أصول كورونا، بالإشارة إلى أن الفيروس انتقل من امرأة في سوق "ووهان" إلى العالم.

وقال الدكتور يحيى عبدالمؤمن مكي، استشاري وخبير في دراسة وعلم الفيروسات، في رده على تساؤل لبرنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عن مسؤولية السفر في تفشي فيروس كورونا: "من ناحية تنقل الفيروسات فأنا لدي دراسات كبيرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأنه كيف -سبحان الله- أن الفيروس انتقل من امرأة واحدة في سوق (ووهان) الصينية، وأصاب أكثر من 100 مليون، وقتل أكثر من مليونَيْن!".

وأشار إلى أن هذا ما سيثبته فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا!

وأكد الاستشاري مكي أن تنقُّل الأشخاص بين المدن، وسفرهم بين الدول، السبب الرئيسي في هذا العصر لانتشار وتفشي الفيروسات، ومنها فيروس كورونا وطفرته الجديدة. داعيًا إلى التوقف عن السفر لمدة معينة، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حال الاضطرار للسفر.

وأشار إلى أن كل مَن أصيب بالفيروس وشُفي منه، وكل من تلقى لقاح كورونا، يستطيع أن يسافر. متوقعًا أن يكون بمقدورنا السفر -إن شاء الله- في الصيف المقبل، وأن يعود فيروس كورونا بشكل موسمي كالإنفلونزا!

يُذكر أن فريقًا من الخبراء، تقوده منظمة الصحة العالمية، ويحقق في منشأ كوفيد-19، كان قد زار سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة. ومن المتوقع أن يزور فريق العلماء مختبرات وأسواقًا ومستشفيات في مدينة ووهان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة