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أمير الرياض يقدِّم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بقصر الأمير محمد بن عبدالرحمن

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله -، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.


وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر اللهَ العليَّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وأسرة الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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أمير الرياض يقدِّم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني"
سبق

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله -، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.


وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر اللهَ العليَّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وأسرة الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:41 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
02:08 AM

أمير الرياض يقدِّم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني"

خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بقصر الأمير محمد بن عبدالرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله -، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.


وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر اللهَ العليَّ القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وأسرة الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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