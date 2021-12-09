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150 إعلامياً عربياً يزورون قصر المصمك للاطلاع على الإرث السعودي

من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية

زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، قصر المصمك في مدينة الرياض.

وأبدى الوفد الذي تضمن أكثر من 150 إعلاميّاً من مختلف الدول العربية، سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استضافت أمس، الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة التي تحتضنها العاصمة الرياض وتستمر حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

واختتم الاتحاد اليوم، الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وخرج من خلاله بعدد من التوصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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150 إعلامياً عربياً يزورون قصر المصمك للاطلاع على الإرث السعودي
سبق

زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، قصر المصمك في مدينة الرياض.

وأبدى الوفد الذي تضمن أكثر من 150 إعلاميّاً من مختلف الدول العربية، سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استضافت أمس، الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة التي تحتضنها العاصمة الرياض وتستمر حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

واختتم الاتحاد اليوم، الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وخرج من خلاله بعدد من التوصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:28 PM

150 إعلامياً عربياً يزورون قصر المصمك للاطلاع على الإرث السعودي

من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، قصر المصمك في مدينة الرياض.

وأبدى الوفد الذي تضمن أكثر من 150 إعلاميّاً من مختلف الدول العربية، سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استضافت أمس، الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة التي تحتضنها العاصمة الرياض وتستمر حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

واختتم الاتحاد اليوم، الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وخرج من خلاله بعدد من التوصيات، إضافة إلى تسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

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