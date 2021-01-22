النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة

لاستقبال الراغبين في تلقيها و"الصحة" تثمن مبادرة موقعها الإستراتيجي

بادرت جامعة الطائف بتحديد مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقراً لمركز لقاح كورونا، ويأتي ذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

وأكدت مصادر أنه لم يتم تحديد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وسيتم الإعلان عن موعد التدشين بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

من جهتها، نوهت "صحة الطائف" بمبادرة جامعة الطائف في استضافة المركز لديها وذلك لموقعها المتميز والإستراتيجي.

لقاح كورونا جامعة الطائف وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الطائف صحة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة
سبق

بادرت جامعة الطائف بتحديد مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقراً لمركز لقاح كورونا، ويأتي ذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

وأكدت مصادر أنه لم يتم تحديد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وسيتم الإعلان عن موعد التدشين بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

من جهتها، نوهت "صحة الطائف" بمبادرة جامعة الطائف في استضافة المركز لديها وذلك لموقعها المتميز والإستراتيجي.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
10:47 PM

جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة

لاستقبال الراغبين في تلقيها و"الصحة" تثمن مبادرة موقعها الإستراتيجي

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
458

بادرت جامعة الطائف بتحديد مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقراً لمركز لقاح كورونا، ويأتي ذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.

وأكدت مصادر أنه لم يتم تحديد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وسيتم الإعلان عن موعد التدشين بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

من جهتها، نوهت "صحة الطائف" بمبادرة جامعة الطائف في استضافة المركز لديها وذلك لموقعها المتميز والإستراتيجي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,916

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة