جامعة الطائف: الصالة الرياضية مقراً للقاح كورونا والتجهيزات مستمرة

لاستقبال الراغبين في تلقيها و"الصحة" تثمن مبادرة موقعها الإستراتيجي

بادرت جامعة الطائف بتحديد مبنى الصالة الرياضية بالجامعة مقراً لمركز لقاح كورونا، ويأتي ذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية لاستقبال الراغبين في تلقي جرعات اللقاح.



وأكدت مصادر أنه لم يتم تحديد موعد تشغيل مركز لقاح كورونا بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وسيتم الإعلان عن موعد التدشين بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة.



من جهتها، نوهت "صحة الطائف" بمبادرة جامعة الطائف في استضافة المركز لديها وذلك لموقعها المتميز والإستراتيجي.