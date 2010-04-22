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الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف الخميس بطائرة مفخخة

أكدتا أن هذه الاعتداءات تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي

أعربت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقد أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا وصريحًا للأعيان المدنية والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف الخميس بطائرة مفخخة
سبق

أعربت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقد أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا وصريحًا للأعيان المدنية والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
05:48 PM

الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف الخميس بطائرة مفخخة

أكدتا أن هذه الاعتداءات تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفاً واحداً ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقد أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا وصريحًا للأعيان المدنية والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيا الحوثية على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرة.

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