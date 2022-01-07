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في أول صفقة.. نيوكاسل السعودي ينهي التوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب كيران تريبيير؛ القادم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

ووقّع المدافع على صفقة لمدة عامين ونصف، وأصبح أول توقيع لنيوكاسل منذ أن استحواذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي في أكتوبر الماضي .

وقال اللاعب في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "أنا سعيد جداً بالانضمام الى نيوكاسل، الجميع متحمسون بشكل لا يُصدق، وسأبذل قصارى جهدي من أجل جماهير النادي".

وتابع "أنا سعيد بالانضمام الى هذا النادي الرائع، لقد استمتعت بوقتي في مدريد، نيوكاسل هو المكان الذي أرغب أن أكون فيه".

وخاض تريبيير، 83 مباراة مع أتلتيكو في جميع المسابقات بعد انضمامه من توتنهام في 2019 وساعده في الفوز بلقب الليغا الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في أول صفقة.. نيوكاسل السعودي ينهي التوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد
سبق

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب كيران تريبيير؛ القادم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

ووقّع المدافع على صفقة لمدة عامين ونصف، وأصبح أول توقيع لنيوكاسل منذ أن استحواذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي في أكتوبر الماضي .

وقال اللاعب في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "أنا سعيد جداً بالانضمام الى نيوكاسل، الجميع متحمسون بشكل لا يُصدق، وسأبذل قصارى جهدي من أجل جماهير النادي".

وتابع "أنا سعيد بالانضمام الى هذا النادي الرائع، لقد استمتعت بوقتي في مدريد، نيوكاسل هو المكان الذي أرغب أن أكون فيه".

وخاض تريبيير، 83 مباراة مع أتلتيكو في جميع المسابقات بعد انضمامه من توتنهام في 2019 وساعده في الفوز بلقب الليغا الموسم الماضي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:30 PM

في أول صفقة.. نيوكاسل السعودي ينهي التوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد

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خالد علي - الرياض
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب كيران تريبيير؛ القادم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني .

ووقّع المدافع على صفقة لمدة عامين ونصف، وأصبح أول توقيع لنيوكاسل منذ أن استحواذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي في أكتوبر الماضي .

وقال اللاعب في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "أنا سعيد جداً بالانضمام الى نيوكاسل، الجميع متحمسون بشكل لا يُصدق، وسأبذل قصارى جهدي من أجل جماهير النادي".

وتابع "أنا سعيد بالانضمام الى هذا النادي الرائع، لقد استمتعت بوقتي في مدريد، نيوكاسل هو المكان الذي أرغب أن أكون فيه".

وخاض تريبيير، 83 مباراة مع أتلتيكو في جميع المسابقات بعد انضمامه من توتنهام في 2019 وساعده في الفوز بلقب الليغا الموسم الماضي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,303
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