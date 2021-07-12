أطلق ابتكار في أوروبا يعد أول جواز سفر خاص بفيروس كورونا يتم استخدامه عند السفر إلى الخارج ومحليًا. وأصبح الجواز متاحًا أمام المواطنين في الدنمارك حيث يمكن تحميل المستند الرسمي "الجواز" في حال أظهرت نتائج الفحوصات خلوّهم من المرض على ألا يزيد عمر الاختبار عن سبعة أيام. ويعد هذا الابتكار مختلفًا عن جوازات السفر المثيرة للجدل الخاصة بمن يتمتعون بالمناعة التي يقول مؤيدو استخدامها بأنّها تتيح للأشخاص أن يثبتوا أنهم سبق وأصيبوا بالوباء وأصبحوا اليوم أصحاء. ويساعد المشروع الدنماركي الجديد الناس من خلال تمكينهم من إثبات خلوهم من المرض بالاستناد إلى اختبار حديث حسبما يقول الوزراء وفق الإندبندنت. وعلى الرغم من أن بعض المراكز الصحية والسلطات المحلية تزود الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية بإفادات تؤكد ذلك إلا أنه يسود الاعتقاد بأن الوقت قد حان لخوض تجربة هذا النظام في أوروبا على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار صرح وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هونيك أثناء إعلانه عن الابتكار الجديد أنه "بواسطة جواز سفر كوفيد19 الجديد نقدّم اليوم شهادة رقميّة الدنماركيين الذين يحتاجون إلى إبراز مستند رسمي عن الاختبار خلال سفرهم. وسيعمل هذا النظام من خلال السماح للمواطنين التقدم بطلب لإجراء الاختبار عبر الموقع الخاص بالصحة العامة في البلاد وفي حال جاءت النتيجة سلبية سيكون لديهم مهلة أسبوع لتحميل جواز السفر. وقد يثبت هذا النموذج أنه مفيد في حالاتٍ كتلك التي تشهدها الحدود مع السويد، حيث تطلب السلطات حاليًا من السويديين إبراز ما يثبت أنهم أصحاء غير مصابين بالمرض قبل السماح لهم باجتياز الحدود إلى الدنمارك.

شاهد.. إصدار أول جواز سفر خاص بكورونا.. وهذه الدول المتعاملة به خالد خليل سبق 2020-07-12 أطلق ابتكار في أوروبا يعد أول جواز سفر خاص بفيروس كورونا يتم استخدامه عند السفر إلى الخارج ومحليًا.



وأصبح الجواز متاحًا أمام المواطنين في الدنمارك حيث يمكن تحميل المستند الرسمي "الجواز" في حال أظهرت نتائج الفحوصات خلوّهم من المرض على ألا يزيد عمر الاختبار عن سبعة أيام.



ويعد هذا الابتكار مختلفًا عن جوازات السفر المثيرة للجدل الخاصة بمن يتمتعون بالمناعة التي يقول مؤيدو استخدامها بأنّها تتيح للأشخاص أن يثبتوا أنهم سبق وأصيبوا بالوباء وأصبحوا اليوم أصحاء.



ويساعد المشروع الدنماركي الجديد الناس من خلال تمكينهم من إثبات خلوهم من المرض بالاستناد إلى اختبار حديث حسبما يقول الوزراء وفق الإندبندنت.



وعلى الرغم من أن بعض المراكز الصحية والسلطات المحلية تزود الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية بإفادات تؤكد ذلك إلا أنه يسود الاعتقاد بأن الوقت قد حان لخوض تجربة هذا النظام في أوروبا على المستوى الوطني.



وفي هذا الإطار صرح وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هونيك أثناء إعلانه عن الابتكار الجديد أنه "بواسطة جواز سفر كوفيد19 الجديد نقدّم اليوم شهادة رقميّة الدنماركيين الذين يحتاجون إلى إبراز مستند رسمي عن الاختبار خلال سفرهم.



وسيعمل هذا النظام من خلال السماح للمواطنين التقدم بطلب لإجراء الاختبار عبر الموقع الخاص بالصحة العامة في البلاد وفي حال جاءت النتيجة سلبية سيكون لديهم مهلة أسبوع لتحميل جواز السفر.



وقد يثبت هذا النموذج أنه مفيد في حالاتٍ كتلك التي تشهدها الحدود مع السويد، حيث تطلب السلطات حاليًا من السويديين إبراز ما يثبت أنهم أصحاء غير مصابين بالمرض قبل السماح لهم باجتياز الحدود إلى الدنمارك.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 05:46 PM

شاهد.. إصدار أول جواز سفر خاص بكورونا.. وهذه الدول المتعاملة به شهادة رقميّة باتت متاحة بعد اعتمادها رسميًا لتقديمها عند السفر





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أطلق ابتكار في أوروبا يعد أول جواز سفر خاص بفيروس كورونا يتم استخدامه عند السفر إلى الخارج ومحليًا.



وأصبح الجواز متاحًا أمام المواطنين في الدنمارك حيث يمكن تحميل المستند الرسمي "الجواز" في حال أظهرت نتائج الفحوصات خلوّهم من المرض على ألا يزيد عمر الاختبار عن سبعة أيام.



ويعد هذا الابتكار مختلفًا عن جوازات السفر المثيرة للجدل الخاصة بمن يتمتعون بالمناعة التي يقول مؤيدو استخدامها بأنّها تتيح للأشخاص أن يثبتوا أنهم سبق وأصيبوا بالوباء وأصبحوا اليوم أصحاء.



ويساعد المشروع الدنماركي الجديد الناس من خلال تمكينهم من إثبات خلوهم من المرض بالاستناد إلى اختبار حديث حسبما يقول الوزراء وفق الإندبندنت.



وعلى الرغم من أن بعض المراكز الصحية والسلطات المحلية تزود الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية بإفادات تؤكد ذلك إلا أنه يسود الاعتقاد بأن الوقت قد حان لخوض تجربة هذا النظام في أوروبا على المستوى الوطني.



وفي هذا الإطار صرح وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هونيك أثناء إعلانه عن الابتكار الجديد أنه "بواسطة جواز سفر كوفيد19 الجديد نقدّم اليوم شهادة رقميّة الدنماركيين الذين يحتاجون إلى إبراز مستند رسمي عن الاختبار خلال سفرهم.



وسيعمل هذا النظام من خلال السماح للمواطنين التقدم بطلب لإجراء الاختبار عبر الموقع الخاص بالصحة العامة في البلاد وفي حال جاءت النتيجة سلبية سيكون لديهم مهلة أسبوع لتحميل جواز السفر.



وقد يثبت هذا النموذج أنه مفيد في حالاتٍ كتلك التي تشهدها الحدود مع السويد، حيث تطلب السلطات حاليًا من السويديين إبراز ما يثبت أنهم أصحاء غير مصابين بالمرض قبل السماح لهم باجتياز الحدود إلى الدنمارك.