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"تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات

من مختلف مدارس الإدارة.. وعبر حفل أُقيم افتراضيًّا

احتفلت إدارة التعليم صبيا وعبر حفل أقيم افتراضيًّا مساء اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًّا والمتميزين في اختبارات القدرات والبالغ عددهم 718 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة.

وبدأ الحفل بتقديم الطالب محمد مريحاني تأملات في مسيرة متفوق، فيما ألقت الطالبة روان إدريس كلمة الطلبة المتفوقين شكرت من خلالها كل من ساعدها وزملاءها وزميلاتها على تحقيق التفوق ليحصدوا اليوم غرس ما زرعوه خلال العام الدراسي الفائت.

وتخللت فقرات الحفل استعراض لمسيرة المتفوقين والمتفوقات، وكلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة يحيى أبو عله؛ أشار فيها إلى أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للطلبة المتفوقين لمواصلة مسيرتهم الدراسية نحو التفوق والإبداع، ودعمًا لطاقات المستقبل وتشجيعًا من إدارة تعليم صبيا لهم وتقديرًا لجهودهم وجهود أولياء أمورهم ومجتمعهم التعليمي.

بدوره ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة هنأ فيها المتفوقين والمتفوقات، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبة.

وحث الدكتور الخرمي الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم؛ فالوطن ينتظر منهم الكثير، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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"تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات
سبق

احتفلت إدارة التعليم صبيا وعبر حفل أقيم افتراضيًّا مساء اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًّا والمتميزين في اختبارات القدرات والبالغ عددهم 718 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة.

وبدأ الحفل بتقديم الطالب محمد مريحاني تأملات في مسيرة متفوق، فيما ألقت الطالبة روان إدريس كلمة الطلبة المتفوقين شكرت من خلالها كل من ساعدها وزملاءها وزميلاتها على تحقيق التفوق ليحصدوا اليوم غرس ما زرعوه خلال العام الدراسي الفائت.

وتخللت فقرات الحفل استعراض لمسيرة المتفوقين والمتفوقات، وكلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة يحيى أبو عله؛ أشار فيها إلى أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للطلبة المتفوقين لمواصلة مسيرتهم الدراسية نحو التفوق والإبداع، ودعمًا لطاقات المستقبل وتشجيعًا من إدارة تعليم صبيا لهم وتقديرًا لجهودهم وجهود أولياء أمورهم ومجتمعهم التعليمي.

بدوره ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة هنأ فيها المتفوقين والمتفوقات، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبة.

وحث الدكتور الخرمي الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم؛ فالوطن ينتظر منهم الكثير، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:30 PM

"تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات

من مختلف مدارس الإدارة.. وعبر حفل أُقيم افتراضيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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احتفلت إدارة التعليم صبيا وعبر حفل أقيم افتراضيًّا مساء اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًّا والمتميزين في اختبارات القدرات والبالغ عددهم 718 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة.

وبدأ الحفل بتقديم الطالب محمد مريحاني تأملات في مسيرة متفوق، فيما ألقت الطالبة روان إدريس كلمة الطلبة المتفوقين شكرت من خلالها كل من ساعدها وزملاءها وزميلاتها على تحقيق التفوق ليحصدوا اليوم غرس ما زرعوه خلال العام الدراسي الفائت.

وتخللت فقرات الحفل استعراض لمسيرة المتفوقين والمتفوقات، وكلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة يحيى أبو عله؛ أشار فيها إلى أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للطلبة المتفوقين لمواصلة مسيرتهم الدراسية نحو التفوق والإبداع، ودعمًا لطاقات المستقبل وتشجيعًا من إدارة تعليم صبيا لهم وتقديرًا لجهودهم وجهود أولياء أمورهم ومجتمعهم التعليمي.

بدوره ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة هنأ فيها المتفوقين والمتفوقات، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبة.

وحث الدكتور الخرمي الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم؛ فالوطن ينتظر منهم الكثير، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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