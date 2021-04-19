"غيث جازان" تقدم خدماتها لـ 6 آلاف مستفيد وتطلق 190 مبادرة في العام 2020

شراحيلي: إنجازات الجمعية جاءت بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قِبل القيادة الرشيدة

بلغ عدد المستفيدين من جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان ستة آلاف مستفيد خلال العام الماضي 2020 في وقت قدمت فيه الجمعية 190 مبادرة في جائحة كورونا.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الذي أصدرته وتضمن أهم منجزاتها خلال العام الماضي“2020″، حيث تنوعت ما بين العلاج الخيري والجهاز الخيري، والمشاركة في البرامج في موسمَي رمضان والحج، وأبرز مبادرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث استهدفت الجمعية برامجها العلاجي والخيري للأفراد المحتاجين والمناطق النائية والحدودية وإقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية والإلكترونية لأكثر من٥٠٠٠ مستفيد.

من جهة أخرى أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية"غيث"، الدكتور جابر شراحيلي أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين وتوظيف أسس التعاون والتعاضد والعمل الخيري بين فئات المجتمع.

وأشار "الشراحيلي" إلى أن الجمعية سخرت كل إمكاناتها وحول جميع برامجها الصحية من أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فيروس كورونا المستجد, وتقديم عديد المبادرات الإلكترونية للتوعية والتثقيف والالتزام.

واختتم “الشراحيلي” حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي أسهمت في إنجاح مثل هذه البرامج الصحية والمشروعات ومساعدة المحتاجين بدعمهم السخي؛ سائلاً الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.