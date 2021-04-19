النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غيث جازان" تقدم خدماتها لـ 6 آلاف مستفيد وتطلق 190 مبادرة في العام 2020

شراحيلي: إنجازات الجمعية جاءت بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قِبل القيادة الرشيدة

بلغ عدد المستفيدين من جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان ستة آلاف مستفيد خلال العام الماضي 2020 في وقت قدمت فيه الجمعية 190 مبادرة في جائحة كورونا.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الذي أصدرته وتضمن أهم منجزاتها خلال العام الماضي“2020″، حيث تنوعت ما بين العلاج الخيري والجهاز الخيري، والمشاركة في البرامج في موسمَي رمضان والحج، وأبرز مبادرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث استهدفت الجمعية برامجها العلاجي والخيري للأفراد المحتاجين والمناطق النائية والحدودية وإقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية والإلكترونية لأكثر من٥٠٠٠ مستفيد.

من جهة أخرى أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية"غيث"، الدكتور جابر شراحيلي أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين وتوظيف أسس التعاون والتعاضد والعمل الخيري بين فئات المجتمع.

وأشار "الشراحيلي" إلى أن الجمعية سخرت كل إمكاناتها وحول جميع برامجها الصحية من أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فيروس كورونا المستجد, وتقديم عديد المبادرات الإلكترونية للتوعية والتثقيف والالتزام.

واختتم “الشراحيلي” حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي أسهمت في إنجاح مثل هذه البرامج الصحية والمشروعات ومساعدة المحتاجين بدعمهم السخي؛ سائلاً الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غيث جازان" تقدم خدماتها لـ 6 آلاف مستفيد وتطلق 190 مبادرة في العام 2020
سبق

بلغ عدد المستفيدين من جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان ستة آلاف مستفيد خلال العام الماضي 2020 في وقت قدمت فيه الجمعية 190 مبادرة في جائحة كورونا.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الذي أصدرته وتضمن أهم منجزاتها خلال العام الماضي“2020″، حيث تنوعت ما بين العلاج الخيري والجهاز الخيري، والمشاركة في البرامج في موسمَي رمضان والحج، وأبرز مبادرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث استهدفت الجمعية برامجها العلاجي والخيري للأفراد المحتاجين والمناطق النائية والحدودية وإقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية والإلكترونية لأكثر من٥٠٠٠ مستفيد.

من جهة أخرى أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية"غيث"، الدكتور جابر شراحيلي أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين وتوظيف أسس التعاون والتعاضد والعمل الخيري بين فئات المجتمع.

وأشار "الشراحيلي" إلى أن الجمعية سخرت كل إمكاناتها وحول جميع برامجها الصحية من أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فيروس كورونا المستجد, وتقديم عديد المبادرات الإلكترونية للتوعية والتثقيف والالتزام.

واختتم “الشراحيلي” حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي أسهمت في إنجاح مثل هذه البرامج الصحية والمشروعات ومساعدة المحتاجين بدعمهم السخي؛ سائلاً الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:22 PM

"غيث جازان" تقدم خدماتها لـ 6 آلاف مستفيد وتطلق 190 مبادرة في العام 2020

شراحيلي: إنجازات الجمعية جاءت بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قِبل القيادة الرشيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
18

بلغ عدد المستفيدين من جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان ستة آلاف مستفيد خلال العام الماضي 2020 في وقت قدمت فيه الجمعية 190 مبادرة في جائحة كورونا.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الذي أصدرته وتضمن أهم منجزاتها خلال العام الماضي“2020″، حيث تنوعت ما بين العلاج الخيري والجهاز الخيري، والمشاركة في البرامج في موسمَي رمضان والحج، وأبرز مبادرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث استهدفت الجمعية برامجها العلاجي والخيري للأفراد المحتاجين والمناطق النائية والحدودية وإقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية والإلكترونية لأكثر من٥٠٠٠ مستفيد.

من جهة أخرى أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية"غيث"، الدكتور جابر شراحيلي أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين وتوظيف أسس التعاون والتعاضد والعمل الخيري بين فئات المجتمع.

وأشار "الشراحيلي" إلى أن الجمعية سخرت كل إمكاناتها وحول جميع برامجها الصحية من أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فيروس كورونا المستجد, وتقديم عديد المبادرات الإلكترونية للتوعية والتثقيف والالتزام.

واختتم “الشراحيلي” حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي أسهمت في إنجاح مثل هذه البرامج الصحية والمشروعات ومساعدة المحتاجين بدعمهم السخي؛ سائلاً الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة