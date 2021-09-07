اختفاء مركبة مواطن من أمام منزله بمخطط الخضراء

دعا من يشاهدها للتواصل مع مركز العمليات الموحد

تكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن مركبة من نوع "سفاري باترول" فقدها أحد المواطنين من أمام منزله بعد تعرضها للسرقة.

وتفصيلاً، يقول أحمد السويهري إنه بعد إيقاف والدي لمركبته أمام المنزل في مخطط الخضراء، إلا أنه تفاجأ عند خروجه من المنزل باختفاء المركبة من نوع جيب "باترول سفاري" اللون أحمر، ويحمل لوحة رقم ان ا 8634 وتقدم ببلاغ لدى مركز شرطة الشرائع.

وطالب من يعثر على المركبة أو يشاهدها بالتواصل مع مركز العمليات الموحد 911 أو تبليغ أقرب جهة أمنية والتواصل معه على الرقم 0545278147.