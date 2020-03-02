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"الفيصل" يوافق على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين.. والمحطة الأولى جدة

ينطلق هذا العام بإشراف "وزارة الثقافة".. لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين ينطلق هذا العام؛ فيما ستكون جدة المحطةَ الأولى لهذا التجمع الثقافي.

وسيتخلل الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء في المملكة العربية السعودية، أمسيات وأصبوحات شعرية إلى جانب جلسات حوارية وندوات لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية السعودية.

ومن المنتظر أن تتاح خلال الملتقى الفرصة للشعراء لتوقيع دواوينهم عبر منصات توقيع مخصصة لذلك، كما سيستضيف الملتقى عددًا من الشعراء والمهتمين بالشعر من الوطن العربي.

وستتولى وزارة الثقافة الرعايةَ والإشراف على الملتقى في وقت كان لها دور بارز في دعم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية.

الأمير خالد الفيصل ملتقى سنوي للشعراء السعوديين

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الفيصل" يوافق على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين.. والمحطة الأولى جدة
سبق

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين ينطلق هذا العام؛ فيما ستكون جدة المحطةَ الأولى لهذا التجمع الثقافي.

وسيتخلل الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء في المملكة العربية السعودية، أمسيات وأصبوحات شعرية إلى جانب جلسات حوارية وندوات لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية السعودية.

ومن المنتظر أن تتاح خلال الملتقى الفرصة للشعراء لتوقيع دواوينهم عبر منصات توقيع مخصصة لذلك، كما سيستضيف الملتقى عددًا من الشعراء والمهتمين بالشعر من الوطن العربي.

وستتولى وزارة الثقافة الرعايةَ والإشراف على الملتقى في وقت كان لها دور بارز في دعم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:01 PM

"الفيصل" يوافق على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين.. والمحطة الأولى جدة

ينطلق هذا العام بإشراف "وزارة الثقافة".. لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية

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عبدالله الراجحي - الرياض
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1,404

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، على إقامة ملتقى سنوي للشعراء السعوديين ينطلق هذا العام؛ فيما ستكون جدة المحطةَ الأولى لهذا التجمع الثقافي.

وسيتخلل الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء في المملكة العربية السعودية، أمسيات وأصبوحات شعرية إلى جانب جلسات حوارية وندوات لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية السعودية.

ومن المنتظر أن تتاح خلال الملتقى الفرصة للشعراء لتوقيع دواوينهم عبر منصات توقيع مخصصة لذلك، كما سيستضيف الملتقى عددًا من الشعراء والمهتمين بالشعر من الوطن العربي.

وستتولى وزارة الثقافة الرعايةَ والإشراف على الملتقى في وقت كان لها دور بارز في دعم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية.

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