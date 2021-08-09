النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز تلك المزايا الجديدة، هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.

وتتضمن تلك الميزة عددًا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها مايكروسوفت؛ أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة، وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"؛ ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.

كما يمكّن أيضًا تحديث "إكس بوكس" من تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلًا.

ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطريقة السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيًّا، أو ضبطها لتعمل تلقائيًّا بعد غروب الشمس.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"
سبق

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز تلك المزايا الجديدة، هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.

وتتضمن تلك الميزة عددًا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها مايكروسوفت؛ أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة، وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"؛ ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.

كما يمكّن أيضًا تحديث "إكس بوكس" من تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلًا.

ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطريقة السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيًّا، أو ضبطها لتعمل تلقائيًّا بعد غروب الشمس.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
10:53 AM

مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
555

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أبرز تلك المزايا الجديدة، هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.

وتتضمن تلك الميزة عددًا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها مايكروسوفت؛ أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة، وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"؛ ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.

كما يمكّن أيضًا تحديث "إكس بوكس" من تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلًا.

ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطريقة السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيًّا، أو ضبطها لتعمل تلقائيًّا بعد غروب الشمس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة