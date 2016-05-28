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شاهد .. "خمسيني" يخسر 80 كلجم خلال 10 أشهر فقط.. كيف فعلها؟

كان ينام على جهاز تنفس ويمشي مستعينًا بعكاز

متسلحًا بإرادة فولاذية وعزيمة قوية، نجح مواطن خمسيني في خسارة 80 كلجم من وزنه خلال 10 أشهر فقط، ليصبح مُلهمًا للآخرين ممن يعانون بسبب زيادة الوزن والسمنة، ومحفزًا لهم لتغيير حياتهم للأفضل.

وتفصيلاً، وبحسب مقطع فيديو نشرته عنه قناة "العربية"، نجح السعودي "جاسم البريمان" البالغ من العمر 52 عامًا في إنقاص النصف من وزنه البالغ 160 كلجم بعد أن كان يعاني بسبب مضاعفات السمنة وأمراضها، إذ كان ينام بسبب الوزن الزائد على جهاز تنفس! ويمشي مستعينًا بعكاز، لكنه أصبح اليوم رياضيًا ملهمًا، بعد أن قرر تغيير حياته وإنقاص وزنه، مستعينًا بعملية تكميم المعدة إلى جانب اتباع نمط غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة ليصل في نهاية الأمر إلى وزنه الحالي.

ويحرص "البريمان" على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، وهو يؤدي التمارين الرياضية لتشجيع وتحفيز الآخرين لتغيير حياتهم والاستمتاع بها في ظل الصحة والنشاط والعافية بعيدًا عن مخاطر الأمراض المزمنة والسمنة ومضاعفتها.

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شاهد .. "خمسيني" يخسر 80 كلجم خلال 10 أشهر فقط.. كيف فعلها؟
سبق

متسلحًا بإرادة فولاذية وعزيمة قوية، نجح مواطن خمسيني في خسارة 80 كلجم من وزنه خلال 10 أشهر فقط، ليصبح مُلهمًا للآخرين ممن يعانون بسبب زيادة الوزن والسمنة، ومحفزًا لهم لتغيير حياتهم للأفضل.

وتفصيلاً، وبحسب مقطع فيديو نشرته عنه قناة "العربية"، نجح السعودي "جاسم البريمان" البالغ من العمر 52 عامًا في إنقاص النصف من وزنه البالغ 160 كلجم بعد أن كان يعاني بسبب مضاعفات السمنة وأمراضها، إذ كان ينام بسبب الوزن الزائد على جهاز تنفس! ويمشي مستعينًا بعكاز، لكنه أصبح اليوم رياضيًا ملهمًا، بعد أن قرر تغيير حياته وإنقاص وزنه، مستعينًا بعملية تكميم المعدة إلى جانب اتباع نمط غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة ليصل في نهاية الأمر إلى وزنه الحالي.

ويحرص "البريمان" على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، وهو يؤدي التمارين الرياضية لتشجيع وتحفيز الآخرين لتغيير حياتهم والاستمتاع بها في ظل الصحة والنشاط والعافية بعيدًا عن مخاطر الأمراض المزمنة والسمنة ومضاعفتها.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:23 AM

شاهد .. "خمسيني" يخسر 80 كلجم خلال 10 أشهر فقط.. كيف فعلها؟

كان ينام على جهاز تنفس ويمشي مستعينًا بعكاز

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,180

متسلحًا بإرادة فولاذية وعزيمة قوية، نجح مواطن خمسيني في خسارة 80 كلجم من وزنه خلال 10 أشهر فقط، ليصبح مُلهمًا للآخرين ممن يعانون بسبب زيادة الوزن والسمنة، ومحفزًا لهم لتغيير حياتهم للأفضل.

وتفصيلاً، وبحسب مقطع فيديو نشرته عنه قناة "العربية"، نجح السعودي "جاسم البريمان" البالغ من العمر 52 عامًا في إنقاص النصف من وزنه البالغ 160 كلجم بعد أن كان يعاني بسبب مضاعفات السمنة وأمراضها، إذ كان ينام بسبب الوزن الزائد على جهاز تنفس! ويمشي مستعينًا بعكاز، لكنه أصبح اليوم رياضيًا ملهمًا، بعد أن قرر تغيير حياته وإنقاص وزنه، مستعينًا بعملية تكميم المعدة إلى جانب اتباع نمط غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة ليصل في نهاية الأمر إلى وزنه الحالي.

ويحرص "البريمان" على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، وهو يؤدي التمارين الرياضية لتشجيع وتحفيز الآخرين لتغيير حياتهم والاستمتاع بها في ظل الصحة والنشاط والعافية بعيدًا عن مخاطر الأمراض المزمنة والسمنة ومضاعفتها.

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