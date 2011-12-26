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"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية محافظة حجة اليمنية

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"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين
سبق

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:21 PM

"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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