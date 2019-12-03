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واشنطن تفرج عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار

مسؤول أشار إلى صلابة الجيش في حماية المتظاهرين

أفرجت الإدارة الأمريكية عن مساعدة عسكرية بقيمة مائة مليون دولار للبنان، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلق بفعاليّة المساعدة الأمريكيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أن الجيش اللبناني أظهر مجدداً وبشكل مثير للإعجاب صلابته عبر حماية المتظاهرين من العنف خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية.

من جهته، أوضح مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أفرجت عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة مائة مليون دولار، كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير.

ولم تكشف إدارة "ترامب" السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما بأنها تمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها عن مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل "ترامب".

وزارة الخارجية الأمريكية مساعدة عسكرية الجيش اللبناني

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تفرج عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار
سبق

أفرجت الإدارة الأمريكية عن مساعدة عسكرية بقيمة مائة مليون دولار للبنان، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلق بفعاليّة المساعدة الأمريكيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أن الجيش اللبناني أظهر مجدداً وبشكل مثير للإعجاب صلابته عبر حماية المتظاهرين من العنف خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية.

من جهته، أوضح مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أفرجت عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة مائة مليون دولار، كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير.

ولم تكشف إدارة "ترامب" السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما بأنها تمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها عن مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل "ترامب".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:49 PM

واشنطن تفرج عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار

مسؤول أشار إلى صلابة الجيش في حماية المتظاهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفرجت الإدارة الأمريكية عن مساعدة عسكرية بقيمة مائة مليون دولار للبنان، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلق بفعاليّة المساعدة الأمريكيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة، وفقاً لما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أن الجيش اللبناني أظهر مجدداً وبشكل مثير للإعجاب صلابته عبر حماية المتظاهرين من العنف خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية.

من جهته، أوضح مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أفرجت عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة مائة مليون دولار، كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أي تفسير.

ولم تكشف إدارة "ترامب" السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما بأنها تمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها عن مليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل "ترامب".

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