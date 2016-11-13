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"مشهور": هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

قال: سوف تتركز شمال وشرق المنطقة والريث وهروب ومحافظات عدة

كشف راصد جوي عن توقعاته حيال الحالة المطرية التي ستشهدها منطقة جازان خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أنها ستتركز شمال وشرق المنطقة.

وقال الراصد علي مشهور في توقعاته: التوقعات تشير استمرار التكونات الماطرة وخاصة على مرتفعات جازان الشمالية الشرقية، منها: الريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، والداير، والعارضة.

وأضاف: وتزداد هذه التكونات يوم غد الخميس ١٤ نوفمبر، وتتوسع من يوم السبت إلى يوم الأحد القادم، وسوف تشمل تهامة والسواحل.

وتابع: هناك حالة مطرية "غزيرة جداً" تبدأ ٢٠ نوفمبر وفق التوقعات، وستكون مصحوبة بالبرد في أغلب محافظات منطقة جازان.

جازان الحالة المطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشهور": هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل
سبق

كشف راصد جوي عن توقعاته حيال الحالة المطرية التي ستشهدها منطقة جازان خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أنها ستتركز شمال وشرق المنطقة.

وقال الراصد علي مشهور في توقعاته: التوقعات تشير استمرار التكونات الماطرة وخاصة على مرتفعات جازان الشمالية الشرقية، منها: الريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، والداير، والعارضة.

وأضاف: وتزداد هذه التكونات يوم غد الخميس ١٤ نوفمبر، وتتوسع من يوم السبت إلى يوم الأحد القادم، وسوف تشمل تهامة والسواحل.

وتابع: هناك حالة مطرية "غزيرة جداً" تبدأ ٢٠ نوفمبر وفق التوقعات، وستكون مصحوبة بالبرد في أغلب محافظات منطقة جازان.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:04 PM

"مشهور": هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

قال: سوف تتركز شمال وشرق المنطقة والريث وهروب ومحافظات عدة

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محمد المواسي - جازان
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كشف راصد جوي عن توقعاته حيال الحالة المطرية التي ستشهدها منطقة جازان خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أنها ستتركز شمال وشرق المنطقة.

وقال الراصد علي مشهور في توقعاته: التوقعات تشير استمرار التكونات الماطرة وخاصة على مرتفعات جازان الشمالية الشرقية، منها: الريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، والداير، والعارضة.

وأضاف: وتزداد هذه التكونات يوم غد الخميس ١٤ نوفمبر، وتتوسع من يوم السبت إلى يوم الأحد القادم، وسوف تشمل تهامة والسواحل.

وتابع: هناك حالة مطرية "غزيرة جداً" تبدأ ٢٠ نوفمبر وفق التوقعات، وستكون مصحوبة بالبرد في أغلب محافظات منطقة جازان.

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