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"الهلال" يتقدم في الشوط الأول بقذيفة "الدوسري" .. في مرمى "بوهانج"

في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .. وبهدف هو الأسرع في النهائيات

‬حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم نتيجة الشوط الأول أمام نظيره بوهانج الكوري الجنوبي، بهدف دون مقابل، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بقذيفة من ناصر الدوسري عند الثانية العاشرة من صافرة البداية (كأسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية).

وشهد اللقاء تألق حارس الهلال عبدالله المعيوف، حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12، كما لامست الكرة العارضة الهلالية .

الجدير بالذكر أن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة" يحتضن المواجهة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يتقدم في الشوط الأول بقذيفة "الدوسري" .. في مرمى "بوهانج"
سبق

‬حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم نتيجة الشوط الأول أمام نظيره بوهانج الكوري الجنوبي، بهدف دون مقابل، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بقذيفة من ناصر الدوسري عند الثانية العاشرة من صافرة البداية (كأسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية).

وشهد اللقاء تألق حارس الهلال عبدالله المعيوف، حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12، كما لامست الكرة العارضة الهلالية .

الجدير بالذكر أن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة" يحتضن المواجهة .

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:53 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:18 AM

"الهلال" يتقدم في الشوط الأول بقذيفة "الدوسري" .. في مرمى "بوهانج"

في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .. وبهدف هو الأسرع في النهائيات

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
3,047

‬حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم نتيجة الشوط الأول أمام نظيره بوهانج الكوري الجنوبي، بهدف دون مقابل، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بقذيفة من ناصر الدوسري عند الثانية العاشرة من صافرة البداية (كأسرع هدف في تاريخ النهائيات الآسيوية).

وشهد اللقاء تألق حارس الهلال عبدالله المعيوف، حينما تصدى لتسديدة كورية عند الدقيقة 12، كما لامست الكرة العارضة الهلالية .

الجدير بالذكر أن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة" يحتضن المواجهة .

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