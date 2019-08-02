النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف

صاحبه إطلاق 30 ألف بالونة في كل المولات تتناسب وهوية الموسم

بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.

وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.

ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.

ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف
سبق

بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.

وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.

ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.

ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:51 AM

بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف

صاحبه إطلاق 30 ألف بالونة في كل المولات تتناسب وهوية الموسم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,789

بالتزامن مع انطلاق "موسم الطائف"، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في حين توقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق عدداً كبيراً من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪.

وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، بحضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بنفس التوقيت بألوان تتناسب وهوية الموسم.

ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، فيما يشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية.

ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكلٍ يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,993
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,399
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,483
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,480

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة