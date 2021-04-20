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"برنت" بـ 67.7 دولار للبرميل.. النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

مدعوماً بهبوط الدولار الأمريكي وجرّاء توقعات بتراجع مخزونات الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد على شهر اليوم، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية ومن جرّاء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حدَّ من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتاً ما يوازي واحداً في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو الذي ينتهي العمل به اليوم، 70 سنتاً ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل.. وسجّل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعاً 59 سنتاً ما يوازي 0.9 في المائة.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت "آي.إن.جي إيكونوميكس" في مذكرة: "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية.. رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".


كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" بـ 67.7 دولار للبرميل.. النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر
سبق

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد على شهر اليوم، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية ومن جرّاء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حدَّ من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتاً ما يوازي واحداً في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو الذي ينتهي العمل به اليوم، 70 سنتاً ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل.. وسجّل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعاً 59 سنتاً ما يوازي 0.9 في المائة.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت "آي.إن.جي إيكونوميكس" في مذكرة: "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية.. رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".


كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:42 AM

"برنت" بـ 67.7 دولار للبرميل.. النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

مدعوماً بهبوط الدولار الأمريكي وجرّاء توقعات بتراجع مخزونات الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد على شهر اليوم، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية ومن جرّاء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حدَّ من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتاً ما يوازي واحداً في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، بعدما سجّل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو الذي ينتهي العمل به اليوم، 70 سنتاً ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل.. وسجّل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعاً 59 سنتاً ما يوازي 0.9 في المائة.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت "آي.إن.جي إيكونوميكس" في مذكرة: "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية.. رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".


كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

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