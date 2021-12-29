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قفز فوق السيارة ليدفع الحساب.. بطل الفيديو لـ"سبق": عفوي ولهذا السبب عاد صديقي للموقع

مقطع متداول بمواقع التواصل ونشرته شبكة "سي أن أن" والأمير سطام بن سعود تفاعل معه

كشفت "سبق" كواليس الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه شاب وهو يقفز من فوق سيارة ليدفع الحساب أمام أحد الكشكات في ممر الطلب من داخل السيارة.

وحقق الفيديو، الذي نشرته شبكة CNN، أكثر من 4 ملايين مشاهدة في غضون ساعات على منصة "التيك توك"، وتداول على نطاق واسع، حيث أظهر كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها أباً عن جد.

وتواصلت "سبق" مع الشاب بطل مقطع قفزة السيارة، وهو عبدالرحمن بن حسين الوادعي، من ظهران الجنوب وهو طالب جامعي؛ حيث قال كاشفاً عن كواليس الفيديو: كنتُ بصحبة صديقي مساء الاثنين الماضي في أحد شوارع ظهران الجنوب، وأثناء وقوفنا أمام أحد الكشكات بالتحديد في ممر الطلب من داخل السيارة، رفض زميلي أن أدفع الحساب، وما كان مني إلا قفزتُ من فوق السيارة لدفع الحساب، وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن المقطع عفوي جدّاً، ولم يكن متصنعًا، وهو ما قاد زميلي عند مغادرة الكشك إلى الرجوع إلى المكان؛ للتأكد من وجود كاميرات وثّقت المشهد، وقد وجد كاميرا مثبتة تابعة للكشك، حينها طلب من العاملين نسخة من الفيديو، وقام بنشره على منصة "تيك توك"، وتداول بشكل واسع على مواقع التواصل، دون أن نعلم مدى انتشاره بهذه الطريقة.

من جانبه، تفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود، مع الفيديو بأبيات شعرية نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها:

ارفع راسك أنت سعودي

طيبك جاوز كل حدودي

‏مالك مثيل(ن) بالدنيا

غيرك ينقص وانت تزودي

‏فارس وأجدادك فوارس

وأصبحت لبيت الله حارس

‏مغروس بالمجد وغارس

في ميدان العز شهودي

‏علمك غانم وجارك سالم

يخشى من هيبتك الظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قفز فوق السيارة ليدفع الحساب.. بطل الفيديو لـ"سبق": عفوي ولهذا السبب عاد صديقي للموقع
سبق

كشفت "سبق" كواليس الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه شاب وهو يقفز من فوق سيارة ليدفع الحساب أمام أحد الكشكات في ممر الطلب من داخل السيارة.

وحقق الفيديو، الذي نشرته شبكة CNN، أكثر من 4 ملايين مشاهدة في غضون ساعات على منصة "التيك توك"، وتداول على نطاق واسع، حيث أظهر كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها أباً عن جد.

وتواصلت "سبق" مع الشاب بطل مقطع قفزة السيارة، وهو عبدالرحمن بن حسين الوادعي، من ظهران الجنوب وهو طالب جامعي؛ حيث قال كاشفاً عن كواليس الفيديو: كنتُ بصحبة صديقي مساء الاثنين الماضي في أحد شوارع ظهران الجنوب، وأثناء وقوفنا أمام أحد الكشكات بالتحديد في ممر الطلب من داخل السيارة، رفض زميلي أن أدفع الحساب، وما كان مني إلا قفزتُ من فوق السيارة لدفع الحساب، وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن المقطع عفوي جدّاً، ولم يكن متصنعًا، وهو ما قاد زميلي عند مغادرة الكشك إلى الرجوع إلى المكان؛ للتأكد من وجود كاميرات وثّقت المشهد، وقد وجد كاميرا مثبتة تابعة للكشك، حينها طلب من العاملين نسخة من الفيديو، وقام بنشره على منصة "تيك توك"، وتداول بشكل واسع على مواقع التواصل، دون أن نعلم مدى انتشاره بهذه الطريقة.

من جانبه، تفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود، مع الفيديو بأبيات شعرية نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها:

ارفع راسك أنت سعودي

طيبك جاوز كل حدودي

‏مالك مثيل(ن) بالدنيا

غيرك ينقص وانت تزودي

‏فارس وأجدادك فوارس

وأصبحت لبيت الله حارس

‏مغروس بالمجد وغارس

في ميدان العز شهودي

‏علمك غانم وجارك سالم

يخشى من هيبتك الظالم

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
02:20 PM

قفز فوق السيارة ليدفع الحساب.. بطل الفيديو لـ"سبق": عفوي ولهذا السبب عاد صديقي للموقع

مقطع متداول بمواقع التواصل ونشرته شبكة "سي أن أن" والأمير سطام بن سعود تفاعل معه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
13
14,434

كشفت "سبق" كواليس الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه شاب وهو يقفز من فوق سيارة ليدفع الحساب أمام أحد الكشكات في ممر الطلب من داخل السيارة.

وحقق الفيديو، الذي نشرته شبكة CNN، أكثر من 4 ملايين مشاهدة في غضون ساعات على منصة "التيك توك"، وتداول على نطاق واسع، حيث أظهر كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها أباً عن جد.

وتواصلت "سبق" مع الشاب بطل مقطع قفزة السيارة، وهو عبدالرحمن بن حسين الوادعي، من ظهران الجنوب وهو طالب جامعي؛ حيث قال كاشفاً عن كواليس الفيديو: كنتُ بصحبة صديقي مساء الاثنين الماضي في أحد شوارع ظهران الجنوب، وأثناء وقوفنا أمام أحد الكشكات بالتحديد في ممر الطلب من داخل السيارة، رفض زميلي أن أدفع الحساب، وما كان مني إلا قفزتُ من فوق السيارة لدفع الحساب، وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن المقطع عفوي جدّاً، ولم يكن متصنعًا، وهو ما قاد زميلي عند مغادرة الكشك إلى الرجوع إلى المكان؛ للتأكد من وجود كاميرات وثّقت المشهد، وقد وجد كاميرا مثبتة تابعة للكشك، حينها طلب من العاملين نسخة من الفيديو، وقام بنشره على منصة "تيك توك"، وتداول بشكل واسع على مواقع التواصل، دون أن نعلم مدى انتشاره بهذه الطريقة.

من جانبه، تفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود، مع الفيديو بأبيات شعرية نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها:

ارفع راسك أنت سعودي

طيبك جاوز كل حدودي

‏مالك مثيل(ن) بالدنيا

غيرك ينقص وانت تزودي

‏فارس وأجدادك فوارس

وأصبحت لبيت الله حارس

‏مغروس بالمجد وغارس

في ميدان العز شهودي

‏علمك غانم وجارك سالم

يخشى من هيبتك الظالم

اعلان

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