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الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال

من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي نظرًا لارتباط وحدة النقد الدولي به

تنعم المملكة العربية السعودية باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين, تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طناً، إذ يعد الذهب من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي؛ نظراً لارتباط وحدة النقد الدولي به, وكذلك التجارة العالمية، كما أنه يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات, وفي صك النقود كغطاء للعملات الورقية, إضافة إلى استخدامه في الصناعات الإلكترونية والكهربائية الدقيقة, والأجهزة الطبية, وأجهزة الاتصالات والمواصلات, مثل محركات الطائرات والسفن الفضائية.
وحقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية, منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف, بناءً على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.
وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في هذه المواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخراً تخصيص 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب, وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع, بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.
وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى ثلاث فئات، وهي: فئة (أ), وفئة (ب), وفئة (ج)، حيث يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر, حسب درجة تركيز المعدن في الخام, وحجم الرواسب المعدنية في المكامن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الجديد, ولائحته التنفيذية.
ويصل عدد المناجم في المملكة إلى 6 مناجم بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434,845 أوقية, متمثلة في منجم الدويحي، وهو أكبر منجم منتج للذهب في المملكة حالياً، ويقع في منطقة مكة المكرمة, بحجم إنتاج يبلغ قرابة 248,998 أوقية في عام 2020م. ومنجم الآمار الواقع غرب منطقة الرياض, والبالغ إنتاجه 31,968 أوقية في عام 2020م. ومنجمي بلغة والصخيرات, في منطقتي المدينة المنورة والقصيم, البالغ إنتاجهما 78,524 أوقية في عام 2020م.
ويُعَد منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم مناجم الذهب في المملكة، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 28,928 أوقية في عام 2020م، ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة الذي يبلغ حجم إنتاجه 20,928، أوقية في عام 2020م، إضافة إلى مشروع منجم منصورة ومسرة, وهو أحدث المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها, وتشتمل منجمين منفصلين في منصورة ومسرة, بمنطقة مكة المكرمة, لإنتاج الذهب، والمتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجها قرابة 250.000 أوقية سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال
سبق

تنعم المملكة العربية السعودية باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين, تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طناً، إذ يعد الذهب من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي؛ نظراً لارتباط وحدة النقد الدولي به, وكذلك التجارة العالمية، كما أنه يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات, وفي صك النقود كغطاء للعملات الورقية, إضافة إلى استخدامه في الصناعات الإلكترونية والكهربائية الدقيقة, والأجهزة الطبية, وأجهزة الاتصالات والمواصلات, مثل محركات الطائرات والسفن الفضائية.
وحقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية, منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف, بناءً على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.
وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في هذه المواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخراً تخصيص 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب, وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع, بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.
وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى ثلاث فئات، وهي: فئة (أ), وفئة (ب), وفئة (ج)، حيث يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر, حسب درجة تركيز المعدن في الخام, وحجم الرواسب المعدنية في المكامن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الجديد, ولائحته التنفيذية.
ويصل عدد المناجم في المملكة إلى 6 مناجم بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434,845 أوقية, متمثلة في منجم الدويحي، وهو أكبر منجم منتج للذهب في المملكة حالياً، ويقع في منطقة مكة المكرمة, بحجم إنتاج يبلغ قرابة 248,998 أوقية في عام 2020م. ومنجم الآمار الواقع غرب منطقة الرياض, والبالغ إنتاجه 31,968 أوقية في عام 2020م. ومنجمي بلغة والصخيرات, في منطقتي المدينة المنورة والقصيم, البالغ إنتاجهما 78,524 أوقية في عام 2020م.
ويُعَد منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم مناجم الذهب في المملكة، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 28,928 أوقية في عام 2020م، ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة الذي يبلغ حجم إنتاجه 20,928، أوقية في عام 2020م، إضافة إلى مشروع منجم منصورة ومسرة, وهو أحدث المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها, وتشتمل منجمين منفصلين في منصورة ومسرة, بمنطقة مكة المكرمة, لإنتاج الذهب، والمتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجها قرابة 250.000 أوقية سنوياً.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
02:38 PM

الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال

من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي نظرًا لارتباط وحدة النقد الدولي به

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنعم المملكة العربية السعودية باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين, تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طناً، إذ يعد الذهب من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي؛ نظراً لارتباط وحدة النقد الدولي به, وكذلك التجارة العالمية، كما أنه يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات, وفي صك النقود كغطاء للعملات الورقية, إضافة إلى استخدامه في الصناعات الإلكترونية والكهربائية الدقيقة, والأجهزة الطبية, وأجهزة الاتصالات والمواصلات, مثل محركات الطائرات والسفن الفضائية.
وحقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية, منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف, بناءً على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.
وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في هذه المواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخراً تخصيص 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب, وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع, بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.
وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى ثلاث فئات، وهي: فئة (أ), وفئة (ب), وفئة (ج)، حيث يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر, حسب درجة تركيز المعدن في الخام, وحجم الرواسب المعدنية في المكامن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الجديد, ولائحته التنفيذية.
ويصل عدد المناجم في المملكة إلى 6 مناجم بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434,845 أوقية, متمثلة في منجم الدويحي، وهو أكبر منجم منتج للذهب في المملكة حالياً، ويقع في منطقة مكة المكرمة, بحجم إنتاج يبلغ قرابة 248,998 أوقية في عام 2020م. ومنجم الآمار الواقع غرب منطقة الرياض, والبالغ إنتاجه 31,968 أوقية في عام 2020م. ومنجمي بلغة والصخيرات, في منطقتي المدينة المنورة والقصيم, البالغ إنتاجهما 78,524 أوقية في عام 2020م.
ويُعَد منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم مناجم الذهب في المملكة، بحجم إنتاج يبلغ حوالي 28,928 أوقية في عام 2020م، ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة الذي يبلغ حجم إنتاجه 20,928، أوقية في عام 2020م، إضافة إلى مشروع منجم منصورة ومسرة, وهو أحدث المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها, وتشتمل منجمين منفصلين في منصورة ومسرة, بمنطقة مكة المكرمة, لإنتاج الذهب، والمتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجها قرابة 250.000 أوقية سنوياً.

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