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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة

عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة، اليمنيتين.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش، سيطرت على عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المعارك التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة
سبق

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة، اليمنيتين.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش، سيطرت على عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المعارك التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:11 PM

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين الجوف وصعدة

عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة، اليمنيتين.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش، سيطرت على عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المعارك التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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