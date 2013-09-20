كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.