النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:35 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
2
269

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة