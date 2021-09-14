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4 اتفاقيات شراكة في مجال التدريب والتأهيل لأكاديمية الطيران المدني

عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة

وقّعت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بمقر الهيئة اليوم، اتفاقيات شراكة في مجال التدريب مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS وشركة الخطوط السعودية للتموين وشركة التنفيذي، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات، بهدف تدريب وتأهيل منسوبي الشركات في الأكاديمية عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

ومثّل الأكاديمية السعودية في توقيع الاتفاقية مديرها التنفيذي عبدالمحسن بن يوسف قشقري، فيما مثّل الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرئيس التنفيذي رائد بن حسن الإدريسي، ومثّل شركة الخطوط السعودية للتموين الرئيس التنفيذي وجدي بن محمد الغبان، بينما مثل شركة التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان، فيما مثل شركة الأمد رئيسها التنفيذي علي بن عبدالله الغامدي.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تطوير أداء العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا النظر إلى أن الأكاديمية ستوفر نحو 50 دورة تدريبية متخصصة لمنسوبي الشركات مما سيسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة في مختلف مطارات المملكة.

من جانبهم، أكد الرؤساء التنفيذيون في الشركات الخدمية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، وفق أفضل الممارسات، وتطوير أداء العاملين لتوفير أفضل الخدمات لكل المسافرين، بالإضافة إلى الحرص على تقديم الخدمات بجودة عالية تراعي أعلى معايير السلامة، منوهين بالدور الفاعل الذي تلعبه الأكاديمية السعودية من خلال جودة برامجها التدريبة المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 اتفاقيات شراكة في مجال التدريب والتأهيل لأكاديمية الطيران المدني
سبق

وقّعت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بمقر الهيئة اليوم، اتفاقيات شراكة في مجال التدريب مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS وشركة الخطوط السعودية للتموين وشركة التنفيذي، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات، بهدف تدريب وتأهيل منسوبي الشركات في الأكاديمية عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

ومثّل الأكاديمية السعودية في توقيع الاتفاقية مديرها التنفيذي عبدالمحسن بن يوسف قشقري، فيما مثّل الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرئيس التنفيذي رائد بن حسن الإدريسي، ومثّل شركة الخطوط السعودية للتموين الرئيس التنفيذي وجدي بن محمد الغبان، بينما مثل شركة التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان، فيما مثل شركة الأمد رئيسها التنفيذي علي بن عبدالله الغامدي.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تطوير أداء العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا النظر إلى أن الأكاديمية ستوفر نحو 50 دورة تدريبية متخصصة لمنسوبي الشركات مما سيسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة في مختلف مطارات المملكة.

من جانبهم، أكد الرؤساء التنفيذيون في الشركات الخدمية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، وفق أفضل الممارسات، وتطوير أداء العاملين لتوفير أفضل الخدمات لكل المسافرين، بالإضافة إلى الحرص على تقديم الخدمات بجودة عالية تراعي أعلى معايير السلامة، منوهين بالدور الفاعل الذي تلعبه الأكاديمية السعودية من خلال جودة برامجها التدريبة المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
05:26 PM

4 اتفاقيات شراكة في مجال التدريب والتأهيل لأكاديمية الطيران المدني

عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بمقر الهيئة اليوم، اتفاقيات شراكة في مجال التدريب مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS وشركة الخطوط السعودية للتموين وشركة التنفيذي، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات، بهدف تدريب وتأهيل منسوبي الشركات في الأكاديمية عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

ومثّل الأكاديمية السعودية في توقيع الاتفاقية مديرها التنفيذي عبدالمحسن بن يوسف قشقري، فيما مثّل الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرئيس التنفيذي رائد بن حسن الإدريسي، ومثّل شركة الخطوط السعودية للتموين الرئيس التنفيذي وجدي بن محمد الغبان، بينما مثل شركة التنفيذي جلبان بن محمد الجلبان، فيما مثل شركة الأمد رئيسها التنفيذي علي بن عبدالله الغامدي.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تطوير أداء العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا النظر إلى أن الأكاديمية ستوفر نحو 50 دورة تدريبية متخصصة لمنسوبي الشركات مما سيسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة في مختلف مطارات المملكة.

من جانبهم، أكد الرؤساء التنفيذيون في الشركات الخدمية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، وفق أفضل الممارسات، وتطوير أداء العاملين لتوفير أفضل الخدمات لكل المسافرين، بالإضافة إلى الحرص على تقديم الخدمات بجودة عالية تراعي أعلى معايير السلامة، منوهين بالدور الفاعل الذي تلعبه الأكاديمية السعودية من خلال جودة برامجها التدريبة المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

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