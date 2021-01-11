النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 301 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, الأصيل, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, أسيج, الوطنية للتعليم, دور, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.58% .

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية, أسمنت الجوف، أسمنت تبوك, أمانة للتأمين, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, أمانة للتأمين, الراجحي, وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, الأصيل, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, أسيج, الوطنية للتعليم, دور, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.58% .

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية, أسمنت الجوف، أسمنت تبوك, أمانة للتأمين, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, أمانة للتأمين, الراجحي, وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8869.47 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 301 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
192

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني, البحر الأحمر, أسمنت تبوك, الأصيل, وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مشاركة ريت, أسيج, الوطنية للتعليم, دور, واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.58% .

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية, أسمنت الجوف، أسمنت تبوك, أمانة للتأمين, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الصمعاني, أمانة للتأمين, الراجحي, وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة