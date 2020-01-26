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صرف أول رواتب 2019 بـ"العلاوة السنوية" و"بدل الغلاء".. غداً

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يناير الجاري، صباح غد الأحد؛ الموافق 27/01/ 2019هـ.

وتشتمل رواتب شهر يناير، على العلاوة السنوية للموظفين والموظفات وبدل غلاء المعيشة والتي صدرت أوامر ملكية باستمرار صرفها.

وكانت قد صدرت موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في شهر صفر على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات.

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صرف أول رواتب 2019 بـ"العلاوة السنوية" و"بدل الغلاء".. غداً
سبق

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يناير الجاري، صباح غد الأحد؛ الموافق 27/01/ 2019هـ.

وتشتمل رواتب شهر يناير، على العلاوة السنوية للموظفين والموظفات وبدل غلاء المعيشة والتي صدرت أوامر ملكية باستمرار صرفها.

وكانت قد صدرت موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في شهر صفر على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
07:01 PM

صرف أول رواتب 2019 بـ"العلاوة السنوية" و"بدل الغلاء".. غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
38
34,511

تبدأ البنوك السعودية في إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر يناير الجاري، صباح غد الأحد؛ الموافق 27/01/ 2019هـ.

وتشتمل رواتب شهر يناير، على العلاوة السنوية للموظفين والموظفات وبدل غلاء المعيشة والتي صدرت أوامر ملكية باستمرار صرفها.

وكانت قد صدرت موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في شهر صفر على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,823
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