أول مدير للمباحث بالمملكة.. اللواء "محمد علي الطف" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم الجمعة،٢٠ شعبان ١٤٤٢هـ في مدينة الرياض

اللواء محمد علي بن حسن الطف، أوّل مدير للمباحث الإدارية بالمملكة.

نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون