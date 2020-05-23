‏‎وزير الحج بعد نجاح "التبرع بالدم" لمرضى كورونا: شكرًا لأبطال الصحة

مبادرة استضافتها ونظمتها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية واختُتمت اليوم

‏‎بارك وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، نجاح مبادرة "التبرع بالدم" التي استضافتها ونظمتها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، واختُتمت في آخر أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لوزارة الصحة والمؤسسة في تغريدة دوَّنها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‏‎وكتب وزير الحج يقول: "شكرًا لأبطال الصحة، وشكرًا لمؤسسة مطوفي الدول العربية على الاستضافة والمساهمة الفاعلة في التنظيم".

‏‎وجاءت تغريدة الوزير بعد التفاعل الكبير للمبادرة المشتركة بين وزارتَي الحج والعمرة والصحة للتبرع بالدم تحت إشراف إدارة المختبرات وبنوك الدم "بنك الدم الصحي"، التي استضافتها مؤسسة مطوفي الدول العربية بمقرها بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية على مدى 13 يومًا في الفترة ما بين 17 ونهاية شهر رمضان يوميًّا من الساعة الـ9 مساء إلى الواحدة صباحًا.

‏‎وهدفت المبادرة لتأمين الدم ومشتقاته في ظل الحاجة الكبيرة له من جراء جائحة "كورونا"؛ إذ خصصت وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسة تطبيقًا خاصًّا، يحمل اسم "وتين" للتسجيل فيه للحصول على تصريح للخروج والتبرع بالدم.

‏‎واستهدفت المبادرة المساهمين في المؤسسة، وشارك فيها كلٌّ من جامعة أم القرى ممثلة بكلية طب الأسنان بعياداتها المتنقلة، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الطب وعربتهم المتنقلة للتبرع بالدم. وانضمت للمبادرة مؤسسة مطوفي حجاج إيران، بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع المكي من مواطنين ومقيمين؛ وذلك لجمع أكبر كمية دم ممكنة للاستفادة منها في ظل الحاجة الملحة.

‏‎إلى هذا، شهدت المبادرة تفاعلاً كبيرًا من مشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، كالنجم الدولي السابق طلال المشعل، والنجم الدولي نايف هزازي، والفنان عبدالمجيد الرهيدي، الذين أثنوا على المبادرة، ودعوا أفراد المجتمع المكي بكل أطيافهم للمشاركة والتبرع بالدم.

‏‎وبحسب رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، فإن هذه المبادرة حلقة في سلسلة مبادرات قدمتها المؤسسة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لدعمها في حملتها لتطويق فيروس كورونا انطلاقًا من واجبها الوطني والاجتماعي.

‏‎ولفت قطان إلى أن جميع مبادرات المؤسسة حظيت بدعم كل المساهمين والمساهمات من أبناء المؤسسة، الذين أبدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرة وطنية مجتمعية، تهدف لتطويق هذا الوباء، ومشاركة الجهات العاملة في أرض الميدان.

‏‎بدوره، شدَّد نائب رئيس المؤسسة رئيس لجنة المبادرات، المطوف الدكتور محمد بياري، على أن مبادرة تبرع الدم تعد رابع مبادرة تقدمها المؤسسة في الجانب الصحي حتى الآن بعد التبرع بسيارات إسعاف المؤسسة الحديثة والمجهزة، ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها لنقل المرضى، بجانب تسليمهم مبنى الخدمات المساندة بجانب مقر المؤسسة للاستفادة منه فيما يخص الكوادر الطبية والإدارية العاملة في الميدان، إضافة لتجهيز خيام مفروشة ومكيفة للكوادر الطبية والفنية دعمًا للمستشفى الميداني المقام بمنطقة كدي بمكة المكرمة.