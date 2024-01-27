بينهم قيادي.. المخابرات العراقية تطيح بـ3 "دواعش" خطيرين

شاركوا في عمليات إرهابية

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم المشرف على خطة التنظيم الدفاعية لمدينة الموصل، قبل تحريرها من قبل القوات العراقية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء).

ووصفت الوكالة في بيان الإرهابيين الثلاثة بالخطيرين.

وأفادت بأن المعتقل الأول اعترف بعمله فيما سُمي "ديوان الجند - الهندسة العسكرية"، وكُلف بالإشراف على خطة "داعش" الدفاعية لمدينة الموصل، وبوضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد، قبل تحرير المدينة، لكونه كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

وأضافت أن المعتقل الثاني كُلف بزرع العبوات الناسفة، بما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار السرية للتنظيم وزرع العبوات.

وبينت الوكالة أن المعتقل عمل بما يسمى "ديوان الجند - عسكر صلاح الدين الأيوبي"، وكُلف بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات "داعش"، واشترك في عمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة الكردية شمال العراق.