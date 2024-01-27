النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم قيادي.. المخابرات العراقية تطيح بـ3 "دواعش" خطيرين

شاركوا في عمليات إرهابية

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم المشرف على خطة التنظيم الدفاعية لمدينة الموصل، قبل تحريرها من قبل القوات العراقية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء).

ووصفت الوكالة في بيان الإرهابيين الثلاثة بالخطيرين.

وأفادت بأن المعتقل الأول اعترف بعمله فيما سُمي "ديوان الجند - الهندسة العسكرية"، وكُلف بالإشراف على خطة "داعش" الدفاعية لمدينة الموصل، وبوضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد، قبل تحرير المدينة، لكونه كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

وأضافت أن المعتقل الثاني كُلف بزرع العبوات الناسفة، بما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار السرية للتنظيم وزرع العبوات.

وبينت الوكالة أن المعتقل عمل بما يسمى "ديوان الجند - عسكر صلاح الدين الأيوبي"، وكُلف بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات "داعش"، واشترك في عمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة الكردية شمال العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بينهم قيادي.. المخابرات العراقية تطيح بـ3 "دواعش" خطيرين
سبق

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم المشرف على خطة التنظيم الدفاعية لمدينة الموصل، قبل تحريرها من قبل القوات العراقية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء).

ووصفت الوكالة في بيان الإرهابيين الثلاثة بالخطيرين.

وأفادت بأن المعتقل الأول اعترف بعمله فيما سُمي "ديوان الجند - الهندسة العسكرية"، وكُلف بالإشراف على خطة "داعش" الدفاعية لمدينة الموصل، وبوضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد، قبل تحرير المدينة، لكونه كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

وأضافت أن المعتقل الثاني كُلف بزرع العبوات الناسفة، بما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار السرية للتنظيم وزرع العبوات.

وبينت الوكالة أن المعتقل عمل بما يسمى "ديوان الجند - عسكر صلاح الدين الأيوبي"، وكُلف بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات "داعش"، واشترك في عمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة الكردية شمال العراق.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

بينهم قيادي.. المخابرات العراقية تطيح بـ3 "دواعش" خطيرين

شاركوا في عمليات إرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
586

اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم المشرف على خطة التنظيم الدفاعية لمدينة الموصل، قبل تحريرها من قبل القوات العراقية، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء).

ووصفت الوكالة في بيان الإرهابيين الثلاثة بالخطيرين.

وأفادت بأن المعتقل الأول اعترف بعمله فيما سُمي "ديوان الجند - الهندسة العسكرية"، وكُلف بالإشراف على خطة "داعش" الدفاعية لمدينة الموصل، وبوضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد، قبل تحرير المدينة، لكونه كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.

وأضافت أن المعتقل الثاني كُلف بزرع العبوات الناسفة، بما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار السرية للتنظيم وزرع العبوات.

وبينت الوكالة أن المعتقل عمل بما يسمى "ديوان الجند - عسكر صلاح الدين الأيوبي"، وكُلف بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات "داعش"، واشترك في عمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة الكردية شمال العراق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة