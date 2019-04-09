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الأمطار تواعد 6 مناطق وتنبيه متقدّم للعاصمة "غزيرة وزخات برد"

"الأرصاد": تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وإثارة الأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات بينها واحد متقدّم للعاصمة الرياض، وذلك لحالات ماطرة تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة الرياض، أصدرت تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: شقراء والعاصمة والخرج والمجمعة والزلفي والمزاحمية.

كما نبّهت مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة من حالة هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل في جازان: فيفا والريث والدائر والعارضة، وتشمل في عسير: أبها وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب وبيشة وتثليث والصبيخة، وتشمل في الباحة: المخواة والمندق، وتشمل في مكة المكرّمة: الطائف والشفا وميسان والهدا وبني سعد والخرمة وتربة وظلم.

ونبّهت منطقة حائل من استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة الثالثة فجراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: بقعاء والأجزاء المجاورة.

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الأمطار تواعد 6 مناطق وتنبيه متقدّم للعاصمة "غزيرة وزخات برد"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات بينها واحد متقدّم للعاصمة الرياض، وذلك لحالات ماطرة تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة الرياض، أصدرت تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: شقراء والعاصمة والخرج والمجمعة والزلفي والمزاحمية.

كما نبّهت مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة من حالة هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل في جازان: فيفا والريث والدائر والعارضة، وتشمل في عسير: أبها وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب وبيشة وتثليث والصبيخة، وتشمل في الباحة: المخواة والمندق، وتشمل في مكة المكرّمة: الطائف والشفا وميسان والهدا وبني سعد والخرمة وتربة وظلم.

ونبّهت منطقة حائل من استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة الثالثة فجراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: بقعاء والأجزاء المجاورة.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:38 AM

الأمطار تواعد 6 مناطق وتنبيه متقدّم للعاصمة "غزيرة وزخات برد"

"الأرصاد": تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وإثارة الأتربة والغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات بينها واحد متقدّم للعاصمة الرياض، وذلك لحالات ماطرة تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة الرياض، أصدرت تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ تبدأ الساعة الثانية ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: شقراء والعاصمة والخرج والمجمعة والزلفي والمزاحمية.

كما نبّهت مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة من حالة هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل في جازان: فيفا والريث والدائر والعارضة، وتشمل في عسير: أبها وخميس مشيط ومحايل وظهران الجنوب وبيشة وتثليث والصبيخة، وتشمل في الباحة: المخواة والمندق، وتشمل في مكة المكرّمة: الطائف والشفا وميسان والهدا وبني سعد والخرمة وتربة وظلم.

ونبّهت منطقة حائل من استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدأت الساعة الثالثة فجراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: بقعاء والأجزاء المجاورة.

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