بالصور.. بريطانيون يزورون جناح الشؤون الإسلامية بـ"الجنادرية"

ثمَّنوا جهود السعودية في نشر الإسلام الوسطي والمتسامح

زار جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية العقيد تيموثي جون ألان نائب مدير فريق مشروع الاتصالات بالحرس الوطني، يصاحبه الرائد مارتين موري ورئيس رقباء بول إيتشل من الجيش البريطاني.

واستمعوا من المشرفين على الجناح إلى شرح مفصل عما تحويه أركان الجناح والمعروضات، التي تجسد رسالة السعودية المعنية بخدمة العمل الإسلامي والمسلمين بالعالم، ونشر قيم التسامح والمحبة التي جاء بها الإسلام.

ونوهوا بالجهود التي تبذلها الوزارة في طباعة ونشر الكتب النافعة التي تعد موروثًا ثقافيًّا أصيلاً، يساهم في التعريف بالإسلام وعلومه وتعاليمه السمحة. كما أجاب المشرفون عن بعض الاستفسارات للضيوف.

وفي ختام الزيارة قدم القائمون على الجناح مجموعة من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، كما التُقطت الصور.