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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
11:03 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

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