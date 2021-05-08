تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
11:03 AM
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً.