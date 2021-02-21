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نائب أمير الشرقية: المشاريع الكبرى بالمنطقة تحقق مستهدفات رؤية 2030

قال: ترسية عقد تشغيل وسط العوامية بالقطيف يأتي ضمن مبادرات التطوير الشامل

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن ترسية عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف تأتي تتويجاً لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، إضافة إلى متابعة وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، وبجهود كبيرة بذلتها العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها أمانة المنطقة الشرقية، وهي ضمن سياق الأعمال التكاملية التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع كافة الجهات الخدمية بالمنطقة، التي تهدف إلى تدشين مشاريع كبرى في المنطقة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: "عقد التشغيل الذي وقعته أمانة المنطقة الشرقية وشركة أجدان للتطوير العقاري، يأتي ضمن مبادرات التطوير الشامل التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف رفع مستوى الأثر من الأصول في المنطقة لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يساهم في رفع مستوى الرضا لدى السكان، وتعزيز عناصر جودة الحياة".

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جاذبة استثماريّاً ووجهة سياحية، ومركز حضاري وثقافي وفني بمساحة تقارب ١٨٠ ألف متر مربع، وتم تصميمه على الطراز التراثي.

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نائب أمير الشرقية: المشاريع الكبرى بالمنطقة تحقق مستهدفات رؤية 2030
سبق

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن ترسية عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف تأتي تتويجاً لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، إضافة إلى متابعة وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، وبجهود كبيرة بذلتها العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها أمانة المنطقة الشرقية، وهي ضمن سياق الأعمال التكاملية التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع كافة الجهات الخدمية بالمنطقة، التي تهدف إلى تدشين مشاريع كبرى في المنطقة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: "عقد التشغيل الذي وقعته أمانة المنطقة الشرقية وشركة أجدان للتطوير العقاري، يأتي ضمن مبادرات التطوير الشامل التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف رفع مستوى الأثر من الأصول في المنطقة لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يساهم في رفع مستوى الرضا لدى السكان، وتعزيز عناصر جودة الحياة".

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جاذبة استثماريّاً ووجهة سياحية، ومركز حضاري وثقافي وفني بمساحة تقارب ١٨٠ ألف متر مربع، وتم تصميمه على الطراز التراثي.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:24 PM

نائب أمير الشرقية: المشاريع الكبرى بالمنطقة تحقق مستهدفات رؤية 2030

قال: ترسية عقد تشغيل وسط العوامية بالقطيف يأتي ضمن مبادرات التطوير الشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن ترسية عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف تأتي تتويجاً لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، إضافة إلى متابعة وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، وبجهود كبيرة بذلتها العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها أمانة المنطقة الشرقية، وهي ضمن سياق الأعمال التكاملية التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع كافة الجهات الخدمية بالمنطقة، التي تهدف إلى تدشين مشاريع كبرى في المنطقة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: "عقد التشغيل الذي وقعته أمانة المنطقة الشرقية وشركة أجدان للتطوير العقاري، يأتي ضمن مبادرات التطوير الشامل التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بهدف رفع مستوى الأثر من الأصول في المنطقة لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يساهم في رفع مستوى الرضا لدى السكان، وتعزيز عناصر جودة الحياة".

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة جاذبة استثماريّاً ووجهة سياحية، ومركز حضاري وثقافي وفني بمساحة تقارب ١٨٠ ألف متر مربع، وتم تصميمه على الطراز التراثي.

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