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قضاة جولة "هي لنا دار".. طاقم سعودي للهلال والشباب والأهلي.. وأجنبي للنصر والباطن

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قضاة مباريات اليوم الخميس، في افتتاح الجولة السادسة والمسماة بـ"هي لنا دار"؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وتفتتح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ4 مباريات.

ويدير الطاقم الروماني بقيادة أوفيديو هاتيجان مباراة النصر والباطن، ويعاونه مواطناه، سيباستيان جورجي، ورادو جينجولك، فيما سيكون السعودي فيصل البلوي حكماً رابعاً، والقطري محمد المري حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي محمد وزي.

ويتولى طاقم سعودي تحكيم مباراة الفيحاء والأهلي بقيادة شكري الحنفوش، ومعه فيصل القحطاني وأحمد العتيق كمساعدين، على أن يكون عبدالصمد بكري حكماً رابعاً، ومحمد القرني لتقنية الفيديو ومعه محمد الشهري.

ويقود مباراة "قمة الجولة" التي تجمع الشباب والهلال، طاقم سعودي بقيادة تركي الخضير ويعاونه، محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، وسلطان العكيري حكم رابع، ومحمد الحربي لتقنية الفيديو ومعه مفرح الحسن.

وأخيراً يوجد طاقم سعودي أيضا في مباراة الطائي والاتفاق بقيادة سلطان الحربي.

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قضاة جولة "هي لنا دار".. طاقم سعودي للهلال والشباب والأهلي.. وأجنبي للنصر والباطن
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قضاة مباريات اليوم الخميس، في افتتاح الجولة السادسة والمسماة بـ"هي لنا دار"؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وتفتتح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ4 مباريات.

ويدير الطاقم الروماني بقيادة أوفيديو هاتيجان مباراة النصر والباطن، ويعاونه مواطناه، سيباستيان جورجي، ورادو جينجولك، فيما سيكون السعودي فيصل البلوي حكماً رابعاً، والقطري محمد المري حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي محمد وزي.

ويتولى طاقم سعودي تحكيم مباراة الفيحاء والأهلي بقيادة شكري الحنفوش، ومعه فيصل القحطاني وأحمد العتيق كمساعدين، على أن يكون عبدالصمد بكري حكماً رابعاً، ومحمد القرني لتقنية الفيديو ومعه محمد الشهري.

ويقود مباراة "قمة الجولة" التي تجمع الشباب والهلال، طاقم سعودي بقيادة تركي الخضير ويعاونه، محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، وسلطان العكيري حكم رابع، ومحمد الحربي لتقنية الفيديو ومعه مفرح الحسن.

وأخيراً يوجد طاقم سعودي أيضا في مباراة الطائي والاتفاق بقيادة سلطان الحربي.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
04:22 PM

قضاة جولة "هي لنا دار".. طاقم سعودي للهلال والشباب والأهلي.. وأجنبي للنصر والباطن

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أحمد سرور - الرياض
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قضاة مباريات اليوم الخميس، في افتتاح الجولة السادسة والمسماة بـ"هي لنا دار"؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وتفتتح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ4 مباريات.

ويدير الطاقم الروماني بقيادة أوفيديو هاتيجان مباراة النصر والباطن، ويعاونه مواطناه، سيباستيان جورجي، ورادو جينجولك، فيما سيكون السعودي فيصل البلوي حكماً رابعاً، والقطري محمد المري حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي محمد وزي.

ويتولى طاقم سعودي تحكيم مباراة الفيحاء والأهلي بقيادة شكري الحنفوش، ومعه فيصل القحطاني وأحمد العتيق كمساعدين، على أن يكون عبدالصمد بكري حكماً رابعاً، ومحمد القرني لتقنية الفيديو ومعه محمد الشهري.

ويقود مباراة "قمة الجولة" التي تجمع الشباب والهلال، طاقم سعودي بقيادة تركي الخضير ويعاونه، محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، وسلطان العكيري حكم رابع، ومحمد الحربي لتقنية الفيديو ومعه مفرح الحسن.

وأخيراً يوجد طاقم سعودي أيضا في مباراة الطائي والاتفاق بقيادة سلطان الحربي.

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