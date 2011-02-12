ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني

خلال اتصال هاتفي بينهما

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.