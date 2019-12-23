تمديد إتاحة "ساعات عمل يوم السبت" للبنوك لتقديم خدمات "القرض العقاري"

#مؤسسة_النقد أعلنت عن العمل بالقرار لمدة عام

أقرّت #مؤسسة_النقد، اليوم، تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف؛ لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" لمدة عام.



يذكر أنه العام الماضي وفي إطار خدمة عملاء برنامج "التمويل المدعوم"، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعميماً بشأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة للبرنامج.

وأبانت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني حينها، أنها أتاحت ولمدة عام ساعات عمل إضافية لأيام السبت، على أن تكون الساعات المضافة بمعدل 5 ساعات عمل مرنة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً.



كما تضمّن التعميم أن تكون الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية موزعة جغرافياً لتشمل كافة مناطق المملكة، مع توافر عدد كافٍ من موظفي البنك لخدمة العملاء، إلى جانب الإعلان عن تلك الفروع وخدماتها وإخطار المؤسسة بعددها وساعات العمل الخاصة بها.