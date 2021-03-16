"بيونغ يانغ" تحذِّر "واشنطن": إذا أردتم السلام فيجب أن تتجنبوا إثارة الضجة

وجَّهت كوريا الشمالية تحذيرًا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة قائلة: "إذا أردتم السلام فيجب تجنُّب إثارة الضجة"، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، حذَّرت الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد السلام فعليها أن تتجنب إثارة الضجة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلقَّ أي رد منها حتى الآن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية -من جانبها- أن الولايات المتحدة سعت إلى إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية عبر قنوات متعددة "للحد من مخاطر التصعيد"، لكنها لم تتلقَّ الرد.