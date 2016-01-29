النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في "التوفيقية" بالقاهرة

الدفاع المدني تصدى للنيران بـ13 سيارة إطفاء

نشب حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، واندلعت النيران ملتهمة أكثر من 20 محلًّا تجاريًّا، فيما لم يتم الإعلان عن سقوط أي خسائر في الأرواح.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بفعل تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.

وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلًّا تجاريًّا وكشكًا صغيرًا.

ووفق "سكاي نيوز": فقد تمكّنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

وأتى الحريق على عدد من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في "التوفيقية" بالقاهرة
سبق

نشب حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، واندلعت النيران ملتهمة أكثر من 20 محلًّا تجاريًّا، فيما لم يتم الإعلان عن سقوط أي خسائر في الأرواح.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بفعل تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.

وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلًّا تجاريًّا وكشكًا صغيرًا.

ووفق "سكاي نيوز": فقد تمكّنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

وأتى الحريق على عدد من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:05 PM

حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في "التوفيقية" بالقاهرة

الدفاع المدني تصدى للنيران بـ13 سيارة إطفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
270

نشب حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، واندلعت النيران ملتهمة أكثر من 20 محلًّا تجاريًّا، فيما لم يتم الإعلان عن سقوط أي خسائر في الأرواح.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بفعل تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.

وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلًّا تجاريًّا وكشكًا صغيرًا.

ووفق "سكاي نيوز": فقد تمكّنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

وأتى الحريق على عدد من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة