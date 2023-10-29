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بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية

بمبلغ (112,5) مليون ريال

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، افتتِحت اليوم مدرسة في قرية أزيورني بمنطقة علاميدين التابعة لمحافظة تشوي القرغيزية، ضمن مشروع تشييد مدارس حكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره (112,5) مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان.

وتعد مدرسة أزيورني المدرسة السابعة التي تفتتح بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيستفيد من مشروع إنشاء المدارس الحكومية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

حضر الافتتاح عددٌ من المسؤولين وأعيان المحافظة والإعلاميين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية
سبق

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، افتتِحت اليوم مدرسة في قرية أزيورني بمنطقة علاميدين التابعة لمحافظة تشوي القرغيزية، ضمن مشروع تشييد مدارس حكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره (112,5) مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان.

وتعد مدرسة أزيورني المدرسة السابعة التي تفتتح بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيستفيد من مشروع إنشاء المدارس الحكومية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

حضر الافتتاح عددٌ من المسؤولين وأعيان المحافظة والإعلاميين.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
12:58 AM

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في تشوي القرغيزية

بمبلغ (112,5) مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، افتتِحت اليوم مدرسة في قرية أزيورني بمنطقة علاميدين التابعة لمحافظة تشوي القرغيزية، ضمن مشروع تشييد مدارس حكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره (112,5) مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان.

وتعد مدرسة أزيورني المدرسة السابعة التي تفتتح بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيستفيد من مشروع إنشاء المدارس الحكومية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

حضر الافتتاح عددٌ من المسؤولين وأعيان المحافظة والإعلاميين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
201,250 سيارة ..

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