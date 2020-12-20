متحدث "الصحة": من تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية

"العبد العالي" نوه بأهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعاً بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

وأضاف: الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية ننوه بأهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وتابع: عملية التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق #صحتي سهلة، وسيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحاً للجميع مجاناً وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على #لقاح_كورونا، بادر بالاتصال على #الصحة_937.