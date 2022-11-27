"المياه" تدشن مركز أصدقاء المياه 931 لبلاغات تسربات الطرقات

دعت جميعَ شرائح المجتمع للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية

دشنت شركة المياه الوطنية مركزًا مخصصًا لاستقبال بلاغات انقطاعات المياه وتسربات وطفوحات الصرف الصحي في الطرقات، معلنة أن مركز أصدقاء المياه سيستقبل البلاغات من جميع مناطق المملكة على الرقم 931 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مع استمرار رقمها الموحد 9200001744 لاستقبال كل الاتصالات الأخرى الخاصة بخدمات العملاء ومتابعتها.

وأوضحت الشركة أن الهدف الأساسي للرقم 931 هو سرعة استقبال بلاغات انقطاعات وانكسارات الشبكة العامة للمياه، وطفوحات الصرف الصحي، وأي تجمع للمياه في الطرقات، والعمل على متابعتها وتسريع معالجتها؛ وذلك سعيًا منها لرفع الضرر البيئي، والحفاظ على الثروة المائية والممتلكات العامة.

وذكرت أنه يمكن للجميع، تقديم بلاغاتهم من خلال الاتصال على رقم هاتف الطوارئ لأصدقاء المياه (931)؛ داعية جميع شرائح المجتمع للمشاركة في الحفاظ على الثروة المائية من خلال رفع بلاغات هدر المياه إلى مركز أصدقاء المياه الذي يعمل على مدار الساعة.