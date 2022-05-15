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ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

العدد الكلي للإصابات 6855 وحصيلة الوفيات 112

قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.

وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.

وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:00 PM

ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

العدد الكلي للإصابات 6855 وحصيلة الوفيات 112

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.

وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.

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