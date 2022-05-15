وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.

قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.

ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-15 قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات. وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 02:00 PM

ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات العدد الكلي للإصابات 6855 وحصيلة الوفيات 112





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قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.

وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.