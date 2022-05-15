ماليزيا: 63 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.
وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.
قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.
وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.
وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.
قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ولم تسجل وفيات.
وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصاً.