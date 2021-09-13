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"قوميز " و"بيريرا"  في مقدمة الهجوم.. أمام الاستقلال الإيراني

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز).

ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"قوميز " و"بيريرا"  في مقدمة الهجوم.. أمام الاستقلال الإيراني
سبق

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز).

ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
07:18 PM

"قوميز " و"بيريرا"  في مقدمة الهجوم.. أمام الاستقلال الإيراني

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,293

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "البرتغالي " جارديم عن تشكيلة الأزرق الرسمية أمام الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تضم: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، قوميز).

ويغيب عن الهلال اللاعب عبدالله عطيف بداعي الاصابة، فيما يغيب محمد كنو لتراكم البطاقات.

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